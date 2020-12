Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Il Paradiso delle signore. La TV Soap, giunta alla quinta stagione, è un concentrato di novità e colpi di scena. Attualmente, va in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 7 all'11 dicembre, metteranno in luce interessanti dinamiche, In particolare, Silvia avrà dei problemi di salute e dovrà essere visitata da un medico. Federico, toccato dalle sorti della madre, deciderà di vederla. Marcello continuerà a mentire alla sua Roberta e le cose peggioreranno quando lei lo inviterà a casa per Natale.

Inoltre, Agnese, dispiaciuta per i risparmi di Armando, organizzerà una colletta per lui.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 7 all'11 dicembre: Silvia avrà un malore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Federico avrà modo di conoscere meglio la sua nuova famiglia. Inizierà a essere in sintonia con Luciano, Clelia e Carletto e questo gli procurerà una grande felicità. Nonostante tutto, rifiuterà l'invito ad andare insieme al loro al mercatino di Natale. Preferirà raggiungerli al cinema più tardi. Federico, però, non passerà inosservato agli occhi di Stefania. La donna, infatti, lo vedrà durante la sua uscita in famiglia. Non potendo mantenere il silenzio, deciderà di parlarne con Silvia.

Quest'ultima non potrà fare a meno di preoccuparsi perché temerà di perdere, per sempre, il figlio.

Inoltre, Silvia non dovrà affrontare solo questa difficile situazione, ma anche un malore fisico che la sorprenderà all'improvviso. Per aiutarla, sarà necessario l'intervento di un medico.

Spoiler de Il Paradiso delle signore fino all'11 dicembre: Armando non potrà comprare la bicicletta

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore rivelano che Armando offrirà tutti i suoi risparmi a Marcello. Il suo gesto generoso, però, lo porrà in una situazione difficile perché non avrà più modo di acquistare una nuova bicicletta.

Agnese, per fortuna, dopo aver saputo dell'accaduto, deciderà di organizzare una colletta. Inoltre, i due si sentiranno finalmente pronti per parlare della loro relazione. Il loro intento sarà quello di dire la verità a Rocco e Salvatore.

Nel frattempo, Cosimo inviterà Roberta e Marcello alla Prima della Scala. Quest'ultimo, però, verrà intercettato dal Mantovano e non potrà recarsi all'appuntamento. Roberta, ovviamente non sapendo nulla di tutto ciò, andrà su tutte le furie per essere stata lasciata sola.

Il Paradiso delle signore, trame dal 7 all'11 dicembre: Marcello continuerà a mentire a Roberta

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello dovrà trovare un modo per farsi perdonare da Roberta.

Deciderà, alla fine, di chiedere aiuto a Salvatore. Per fortuna, i due si riappacificheranno, ma Marcello non potrà ignorare a lungo le attenzioni che il Mantovano rivolgerà alla ragazza. Tutto diventerà ancora più ingestibile quando Roberta gli dirà di voler organizzare, per Natale, un incontro tra lui e i suoi genitori. A questo punto, le bugie inizieranno a diventare davvero insopportabili per Marcello.

Intanto, zia Ernesta prenderà da parte Federico per metterlo al corrente della salute della madre. Il ragazzo non saprà come comportarsi. Inizialmente, deciderà di andarla a trovare, ma poi metterà in dubbio la sua scelta. Sarà solo grazie a Umberto che i due si ricongiungeranno.