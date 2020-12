Un annuncio che in tanti speravano e che finalmente è diventato realtà. A partire da gennaio Mediaset incrementerà la messa in onda di DayDreamer e le vicende di Can e Sanem arriveranno addirittura in prima serata. La notizia è stata confermata dai palinsesti di Publitalia '80.

Can e Sanem approdano nel prime time di Canale 5

Belle novità in vista per i fan di DayDreamer, la Serie TV turca che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. La serie, tra poco più di un mese, verrà "promossa" nella prima serata del giovedì. Queste nuova messa in onda va a riempire quel vuoto che Can e Sanem hanno lasciato all'interno del palinsesto di Canale 5 negli ultimi mesi.

Il programma infatti, senza non poche polemiche, è passato dalla messa in onda quotidiana estiva, fino alla relegazione nel weekend. Anche qui, però, il palinsesto è stato abbastanza ballerino e alla fine il pubblico di DayDreamer si è ritrovato ad assistere a una sola puntata di 45 minuti, in onda la domenica prima di Domenica Live.

Da gennaio, però, le cose cambieranno. Infatti secondo il listino di Publitalia '80, relativo al periodo che oscilla dal 10 gennaio al 6 marzo, DayDreamer andrà in onda ogni giovedì dalle 21:30 a mezzanotte. In poche parole, per chi ha già visionato la serie in lingua originale, andrebbe in onda la tipica puntata della serie di circa due ore che è stata trasmessa in Turchia.

Al momento non è ancora ufficiale la data d'inizio, ma visto il palinsesto pubblicato da Publitalia '80 potrebbe trattarsi del 14 gennaio.

DayDreamer potrebbe essere trasmesso anche durante le feste natalizie

A ogni modo questa potrebbe essere non l'unica novità per gli appassionati di DayDreamer, infatti qualche giorno fa Tv Sorrisi e Canzoni aveva annunciato che molto probabilmente la serie potrebbe essere trasmessa anche durante il periodo natalizio a partire dal 21 dicembre, per andare magari a occupare una parte del daytime del pomeriggio, visto che alcuni programmi (come Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque) si fermano per le feste.

Su questa indiscrezione, al momento, non c'è ancora alcuna certezza, visto che non esiste nemmeno un'indicazione precisa nel palinsesto di Publitalia '80.

Al momento si può sicuramente contare solamente sulla promozione in prima serata, dopo l'esperimento che c'è stato il 7 settembre scorso. Dopo la fine della messa in onda quotidiana estiva, infatti, DayDreamer era approdato in prima serata per una sola volta, raccogliendo intorno a sé un nutrito gruppo di telespettatori: ben 2.492.000 spettatori, con uno share del 13,3%.

Un buon risultato visto che si trovava contro la partita di Nations League tra Italia e Olanda, che aveva raggiunto il 25,98% di share.