Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5, nella puntata che andrà in onda il 3 dicembre Roberta potrebbe essere in grave pericolo, in quanto Mantovano verrà a sapere che la giovane è la fidanzata di Marcello. Intanto, Silvia e Umberto riusciranno a chiarirsi e la donna scriverà una lettera a Federico.

La soap opera va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 14:40 circa.

Spoiler 3 dicembre: Silvia e Umberto avranno un chiarimento

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda giovedì 3 dicembre Beatrice continuerà a raccontare bugie a Pietro riguardo il suo lavoro.

Intanto, Federico continuerà a mantenere le distanze da sua madre e a non volerle parlare. La donna, a quel punto, proverà a parlargli attraverso una lettera che consegnerà a Stefania, la quale dovrà poi darla al giovane Cattaneo. In seguito all'allontanamento di Federico, Silvia e Umberto riusciranno a mettere da parte ogni rancore e parleranno con sincerità su quanto accaduto tra loro. Al bar, intanto, Laura e Salvatore saranno alla ricerca di un nuovo dipendente, in quanto Marcello ha comunicato loro che sta per lasciare la città. I due soci, però, andranno incontro a molte difficoltà per trovare la persona che cercano, in quanto andranno difficilmente d'accordo tra di loro. Marcello è deciso ad andare a Bologna con la sua fidanzata Roberta, ma la presenza di Mantovano lo metterà di fronte ad una dura realtà.

Trama 3 dicembre: Mantovano viene a sapere che Roberta è la fidanzata di Marcello

Nonostante le bugie di sua madre, Pietro verrà a conoscenza del suo nuovo incarico: la donna sta lavorando come inserviente al circolo e questa notizia renderà molto nervoso il giovane. Al Paradiso, intanto, Vittorio metterà su un progetto con le Veneri: Conti chiederà loro di far compilare un questionario alle clienti sulla loro operosità e la più diligente sarà nominata "Regina per un giorno".

Armando ha provato a difendere Marcello dalle minacce di Mantovano, ma è uscito distrutto dallo scontro con lui. L'uomo ha addirittura offerto i suoi risparmi per permettere a Barbieri di saldare il debito con l'uomo. Dopo aver avuto uno scontro con Armando, Mantovano vorrà sapere a tutti i costi chi è la fidanzata di Marcello.

Il suo intento, infatti, sarà quello di minacciare il giovane attraverso la sua ragazza per mettergli paura. Durante la puntata che andrà in onda il 3 dicembre, pertanto, Mantovano verrà a sapere che Roberta Pellegrino è la ragazza di Barbieri e questo rischierà di mettere in serio pericolo la giovane.

Nelle prossime puntate, infatti, la ragazza sarà vittima di un incidente fuori la caffetteria che non sembrerà per nulla casuale.