La serie tv turca DayDreamer - le ali del sogno entrata nel cuore dei fan italiani questa estate, continua ad essere entusiasmante. Nel corso delle puntate in programma su Canale 5 prossimamente, Can Divit (Can Yaman) riuscirà finalmente a mostrare a Sanem Aydin (Demet Özdemir) il vero volto di Yigit (Utku Ateş).

La scrittrice dopo aver smascherato l’editore si renderà conto di aver sbagliato a dubitare del fotografo: per farsi perdonare la fanciulla darà un bacio passionale al suo amato.

DayDreamer, trame turche: Yigit si allea con Cemal per far entrare in crisi Sanem e Can

Gli spoiler turchi riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi, dicono che ci saranno tanti cambiamenti dopo un salto temporale di un anno.

Can rimetterà piede ad Istanbul dopo la rottura con Sanem, invece Leyla diventerà una cantate con il sostegno del marito Emre. L’ex segretaria della Fikri Harika una volta rimasta senza lavoro incontrerà il suo vecchio insegnante di canto Ferit, che le consentirà di esibirsi durante una serata musicale. Leyla oltre a far rimanere senza parole tutti i presenti con la sua bravura, scatenerà la gelosia del marito che non gradirà le attenzioni che Ferit le riserverà.

Nel contempo all’esibizione di Leyla assisteranno anche Can e Sanem, che recupereranno il loro rapporto nonostante quest’ultima continuerà a non fidarsi del suo ex fidanzato. Al termine della serata, Leyla inviterà la sorella e il fotografo a passare la notte a casa sua.

Il figlio maggiore di Aziz dopo aver pensato di dormire sul divano raggiungerà Sanem nel suo letto: i due si addormenteranno abbracciati. Intanto Cemal e Yigit saranno pronti per impedire alla scrittrice di continuare a commercializzare le sue creme. L’editore soprattutto sempre più infastidito di vedere Can e Sanem di nuovo vicini, spererà di riuscire a farli entrare in crisi.

Huma preoccupata, la sorella di Leyla e il primogenito di Aziz si baciano

A cercare di far cambiare idea al fratello di Polen a gran sorpresa sarà Huma: quest’ultima addirittura si presenterà nell’abitazione di Sanem con il timore che l’editore possa fare del male a suo figlio. Bulut spiazzerà la scrittrice, quando le dirà che il contadino che l'ha denunciata è difeso dall'avvocato Cemal.

Non appena quest’ultimo si rifiuterà di confessare la verità, Can convincerà Sanem a bussare alla porta del legale per farsi dare a tutti i costi delle delucidazioni. La giovane riuscirà soltanto ad intercettare una telefonata tra Cemal e un misterioso interlocutore.

Nel contempo l'editore nasconderà in un magazzino degli ungenti identici a quelli realizzati da Sanem, con l’obiettivo di farli vendere da Cemal nel momento giusto. La sorella di Leyla e Can con la loro collaborazione riusciranno a trovare le creme create con la stessa formula della scrittrice. Il fotografo mentre aspetterà di restare soltanto con la sua ex fidanzata nel magazzino, apprenderà tramite il suo investigatore privato che Cemal si trova in un ristorante con un suo complice.

Arrivati sul luogo, Can e Sanem scopriranno che la persona che sta aiutando il legale a far fallire la loro azienda è Yigit. La scrittrice parecchio delusa dall’editore, non ci penserà due volte a dirgli di non volerlo più nella sua vita per aver tramato alle sue spalle. Per concludere Sanem dopo aver detto a Can di aver compreso che non fu lui a bruciare il suo libro in passato, lo bacerà appassionatamente.