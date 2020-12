Dayane Mello si è scagliata contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020. La brasiliana si è molto lamentata con Andrea Zelletta al termine della puntata andata in onda lunedì 30 novembre. Mello ha sottolineato, in particolare, di non aver mai ricevuto alcun tipo di sorpresa durante il suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia. La modella ha denunciato un trattamento diverso rispetto agli altri concorrenti.

L’ex tronista ha provato anche a spiegare che, probabilmente, una causa potrebbe essere la difficoltà a farle pervenire sorprese dal Brasile, specialmente in un periodo complicato come questo con la pandemia dovuta al Coronavirus in corso.

Dayane ha inoltre tirato in ballo l’ormai ex concorrente del GF Vip, Enock Barwuah. Secondo l’opinione della brasiliana, infatti, si sarebbe tentato in tutti i modi di mettere in risalto il fratello di Mario Balotelli.

Dayane Mello: “Io voglio vedere qualcuno”

Mello ha dichiarato ad Andrea Zelletta di comprendere le affermazioni in merito al fatto che nel programma condotto da Alfonso Signorini non si fanno preferenze. D’altra parte, ha invitato il coinquilino a comprendere anche la sua posizione. La brasiliana ha continuato il suo sfogo dicendo che non è più così stimolante far parte di questo gioco. Dayane ha messo in risalto che non è bello stare in una puntata di tre ore senza alcuna sorpresa.

“Voglio vedere qualcuno”, ha evidenziato la modella, che ha poi fatto il confronto con Enock Barwuah. Secondo la brasiliana, il fratello di Mario Balotelli è stato visto come un debole che, senza avre mai lavorato in televisione, è stato riempito di sorprese. A quel punto, la regia del Grande Fratello Vip ha deciso di staccare non trasmettendo il resto della conversazione.

Le parole di Dayane Mello sono, però, state ben intese.

Dayane Mello avverte l’assenza della figlia

La modella brasiliana sta vivendo, in generale, un momento del tutto particolare. Ha fatto parte di quel gruppo di concorrenti che non ha accolto con entusiasmo il prolungamento del programma fino a febbraio 2021.

Dayane ha più volte affermato di voler abbandonare il reality in quanto avverte la mancanza della figlia. Mello si era anche lasciata andare, nei giorni passati, a delle confidenze con la concorrente Rosalinda Cannavò. Alla coinquilina, con la quale ha stretto una relazione alquanto speciale, ha detto di mettere spesso dei paletti nei rapporti con gli altri, trovandosi spesso ad attaccare ma, in realtà, è un modo per difendersi. Quando l'attrice siciliana ha risposto di volerle bene e di aver visto la vera Dayane Mello, la modella ha risposto che la siciliana la comprende meglio di chiunque altro.