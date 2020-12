Proseguono le anticipazioni provenienti dalla Turchia di DayDreamer - Le ali del sogno e l'attenzione si concentra anche sulla coppia formata da Leyla ed Emre. Dopo essere rimasto senza lavoro a seguito della chiusura della Fikri Harika, il minore dei fratelli Divit mentirà ai suoi suoceri, Mevkibe e Nihat, circa la sua occupazione. Fingendo di avere la casa in ristrutturazione, i due sposini alloggeranno a casa degli Aydin, ma mentre Leyla troverà un lavoro grazie alle sue qualità di assistente, Emre per lungo tempo non avrà successo e il fatto di uscire di casa e passare molto tempo al telefono per cercare lavoro insospettirà la perspicace Mevkibe.

Leyla ed Emre dopo la chiusura della Fikri Harika

La partenza di Can lascerà Sanem in preda alla disperazione, ma allo stesso tempo farà perdere il lavoro a tutti i collaboratori della Fikri Harika, in quanto l'agenzia pubblicitaria andrà incontro al fallimento. Anche Leyla ed Emre si ritroveranno senza uno stipendio, per questo andranno a vivere a casa degli Aydin. La coppia non dirà ai familiari tutta la verità, infatti gli riferirà che Emre ha trovato un nuovo lavoro. In realtà il minore dei fratelli Divit verrà respinto da diverse aziende, ma ogni mattina uscirà di casa per evitare che qualcuno possa sospettare del suo stato occupazionale.

Mevkibe, però, inizierà a guardare con sospetto i movimenti del genero. Emre, infatti, passerà soprattutto il suo tempo libero al cellulare e ciò farà credere alla suocera che trascuri la figlia Leyla.

Frattanto la maggiore delle Aydin spingerà il marito a confessare presto tutta la verità. Il fatto di far finta di andare a lavoro, soprattutto rimanendo sempre in giro con la macchina, non aiuterà la coppia ad avere una maggiore stabilità economica.

Mevkibe sospettosa del genero

Un particolare molto importante spingerà Mevkibe a essere ancora più sospettosa e a temere che il genero stia tradendo la sua figlia maggiore.

Emre incontrerà una sua amica, ma il motivo dell'appuntamento non sarà certo un tradimento. Piuttosto Emre chiederà aiuto alla sua vecchia conoscenza per scegliere un regalo adotto a sua moglie in una gioielleria per il loro primo anniversario.

Emre deciderà di confessare a tutti la verità circa la sua ricerca infruttuosa di lavoro di fronte alla possibilità di perdere la fiducia dei suoceri conquistata nel tempo?

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap non avranno come protagonisti solo Sanem e Can, ma anche Leyla ed Emre, una coppia che ha saputo conquistare l'affetto del pubblico di DayDreamer.