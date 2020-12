Forte indignazione da parte di molti spettatori del Grande Fratello Vip su alcune cose che Sonia ha detto su Adua. Mentre l'attrice stava raccontando ai compagni un abuso che ha subito da adolescente, Lorenzini faceva delle smorfie. Poco dopo l'influencer ha tuonato contro l'atteggiamento, a suo parere, esagerato e da vittima di Del Vesco.

Sonia fa arrabbiare i fan del GF Vip: un hashtag contro di lei

È una vera "rivolta" quella che sta montando sui social network contro Sonia Lorenzini. L'ex tronista di Uomini e Donne ha attirato a sé critiche e commenti negativi per aver fatto delle osservazioni di cattivo gusto su un argomento delicato che è stato affrontato nella casa del GF Vip il 26 dicembre.

Come dimostrano vari video che stanno circolando su Twitter, l'influencer sembra portare avanti la sua "battaglia" contro Adua. Mentre la siciliana parlava con alcuni compagni di reality di un abuso che ha subito alla giovane età di 12 anni, le telecamere hanno indugiato sulla faccia perplessa della modenese, che non si è tirata indietro neò fare parecchie smorfie durante tutto il racconto.

A far arrabbiare i fan del programma, però, sono state soprattutto le parole che Sonia Lorenzini ha usato per commentare l'incresciosa situazione che ha vissuto Adua Del Vesco da adolescente: in parecchi, infatti, hanno condiviso l'hashtag "#fuoriSonia" dopo averle sentito dire cose indelicate sulla coinquilina.

Il commento di Sonia indigna gli spettatori del GF Vip

Dopo che Adua ha ricordato a fatica l'abuso che ha subito da parte di un conoscente, Sonia si è lasciata andare a un paio di commenti che hanno fatto arrabbiare i fan del GF Vip.

"Si sente sempre in difficoltà. Lei tutto quello che le succede carica sempre la mano", ha tuonato Lorenzini in una chiacchierata con Giacomo Urtis.

Al chirurgo che ha risposto che Adua Del Vesco può comportarsi soltanto così, l'influencer ha detto: "Non è che abbia tutta questa personalità".

Sono bastate queste poche frasi per scatenare la furente reazione degli spettatori del reality, che hanno attaccato Sonia Lorenzini per aver infierito sulla compagna d'avventura, facendo leva su un argomento delicato come l'abuso che lei ha subito quando aveva soltanto 12 anni.

Adua e Dayane lontane dopo l'arrivo di Sonia al GF Vip

Che tra Adua e Sonia non corra buon sangue lo si era intuito già da qualche giorno, più precisamente da quando la siciliana ha nominato la nuova entrata adducendo una motivazione un po' "leggera". Sonia Lorenzini non ha ben reagito per il voto che ha ricevuto da Adua Del Vesco e non ha perso occasione per dirglielo e per allertarla sul fatto che d'ora in poi tra loro sarà "guerra".

L'antipatia tra le due ragazza, però, avrebbe un'altra origine: da quando l'influencer è entrata nella casa del GF Vip, Dayane si è legata tanto a lei e questo nuovo rapporto è andato a discapito di quello che la modella ha instaurato con l'attrice nei mesi scorsi.

Le "rosmello", infatti, discutono e fanno pace da giorni, ma la brasiliana ha ripetuto più volte che l'amicizia che sta costruendo con Sonia la fa stare bene, mentre con Adua si sentiva spesso triste e sotto giudizio.

Dayane, inoltre, non si è tirata indietro dal criticare l'atteggiamento a suo parere troppo remissivo che l'amica avrebbe sin dall'inizio del programma: secondo lei, Adua dovrebbe mostrarsi più forte e non accettare tutto quello che succede senza esporsi, perché altrimenti rischia di diventare una "bandiera" che si muove in base al vento, ovvero come le conviene.