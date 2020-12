Continuano i momenti di riflessioni e confidenze per Dayane Mello all'interno del Grande Fratello Vip 2020. Mentre i concorrenti del reality stavano passando la serata in veranda, la brasiliana si è voluta isolare per pensare. Vani sono stati i tentativi di Rosalinda Cannavò di raggiungerla. La siciliana, in seguito ai rifiuti della brasiliana, ha deciso di trasferirsi in salotto dalla modella. Dayane Mello ha raccontato all'amica speciale le tradizioni natalizie che ogni anno esegue con la figlia. La brasiliana ha confidato all'attrice le differenze rispetto al suo passato, ovvero quando era in Brasile.

Rosalinda Cannavò a Dayane Mello: 'Il Natale ricorda la famiglia'

Dayane Mello è stata raggiunta in salotto da Rosalinda Cannavò. La brasiliana aveva voglia di stare lontana dagli altri inquilini della casa più spiata d'Italia. La siciliana si è seduta accanto a lei ascoltando cosa aveva da dire l'amica speciale di fronte all'albero di Natale ed alle decorazioni. "Per me, oggi il Natale ha un senso", ha esordito la modella facendo, successivamente, il paragone rispetto al periodo della sua infanzia, quando si trovava in Brasile. Dayane ha una figlia e con lei ha instaurato tutta una serie di tradizioni che ripete ogni anno nel periodo delle festività natalizie. "Facciamo il presepe nella casa della nonna, l'albero di Natale", ha raccontato Mello con un tono malinconico e nostalgico.

Rosalinda ha compreso il momento e ha provato a confortare l'amica dicendole di essere fortunata.

Dayane ha poi toccato l'argomento riguardante i genitori del suo ex compagno che si sono definiti orgogliosi di lei per il percorso che sta effettuando all'interno del Grande Fratello Vip. Loro sono ancora presenti nella vita della bella modella. L'attrice ha successivamente interrotto un momento di silenzio che si era instaurato tra le due affermando: "Il Natale ricorda la famiglia".

Rosalinda ha continuato dicendo che è normale avvertire la mancanza dei propri cari dentro la casa di Cinecittà. Dayane ha poi detto alla siciliana che nel momento in cui avrà un figlio anche lei avrà una visione diversa. Cannavò ha risposto che un figlio, per lei, sarebbe un sogno.

Dayane è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip

La decisione di rimanere all'interno del Grande Fratello Vip, Dayane Mello l'ha presa durante la puntata andata in onda venerdì 4 dicembre.

Inizialmente, la brasiliana - nonostante la decisione del pubblico che l'ha eletta preferita - aveva scelto di abbandonare il reality. Poco dopo ha ricevuto una chiamata da parte dell'ex suocera. In seguito alle parole della madre di Stefano Sala la modella ha cambiato idea decidendo di proseguire il suo percorso dentro la casa più spiata d'Italia.