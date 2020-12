Secondo quanto riportato da TvBlog, Grande Fratello Vip dovrebbe essere trasmesso in prima serata anche il 31 dicembre, al posto del Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci. Coloro che si collegheranno su Canale 5, di conseguenza, trascorrerebbero la mezzanotte dell'ultimo giorno dell'anno in compagnia dei concorrenti che saranno all'interno della casa.

Puntata straordinaria del Grande Fratello Vip nella notte di San Silvestro

Stando a quanto riporta TvBlog, Alfonso Signorini sarebbe riuscito ad ottenere anche la serata del 31 dicembre. Secondo questa previsione, quindi, ci dovrebbe essere una puntata speciale del Grande Fratello Vip che andrà in onda in prima serata durante l'ultimo giorno dell'anno.

Pertanto, i telespettatori che si collegheranno su Canale 5 trascorrerebbero la mezzanotte del 31 dicembre in compagnia dei ragazzi che sono all'interno della casa più spiata d'Italia. Il programma condotto da Alfonso Signorini andrebbe, quindi. a sostituire il Capodanno in musica di Federica Panicucci. Il Grande Fratello Vip di quest'anno ha ottenuto un grande successo, al punto da essere trasmesso durante la settimana per ben due serate. La scelta di andare in onda anche a Capodanno potrebbe essere determinata dal prolungamento del programma fino all'8 febbraio. I concorrenti che decideranno di affrontare questa sfida, infatti, trascorreranno le festività natalizie all'interno della casa. Secondo quanto dice TvBlog, per quella settimana Mediaset dovrebbe anticipare la puntata del Gf Vip al giovedì, in modo da poter andare in onda nuovamente la notte del 31 dicembre.

Questo potrebbe rendere molto felici i concorrenti, i quali sono già amareggiati di dover trascorrere il Natale lontano dalle loro famiglie.

La programmazione del 31 dicembre di altri canali

Durante la puntata straordinaria del 31 dicembre ci sarebbero, come sempre, i due opinionisti ad accompagnare Signorini: Antonella Elia e Pupo. Non ci dovrebbero essere particolari festeggiamenti all'interno dello studio, a causa della pandemia in corso, ma nella casa i ragazzi potranno darsi alla pazza gioia.

Nei prossimi giorni, d'altronde, ci saranno dei nuovi ingressi che varcheranno la porta rossa e questo permetterà ai concorrenti di divertirsi ancora di più durante le festività. La programmazione de L'Anno che verrà su Rai 1, invece, resterebbe invariata e sarebbe condotta da Amadeus. La7 si servirebbe di una programmazione speciale per l'ultimo dell'anno, andando in onda con una puntata di Propaganda Live.

Il programma, infatti, dovrebbe essere trasmesso solitamente di venerdì e per quella settimana sarebbe anticipata proprio per la puntata straordinaria del 31 dicembre.