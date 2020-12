Maria De Filippi è stata ospite in collegamento nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 28 dicembre. La conduttrice ha prima commentato con Tommaso Zorzi il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà e in seguito si è collegata con tutti i concorrenti del reality e ha parlato con Andrea Zelletta. Durante le riprese in cui venivano inquadrati i gieffini, De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini, sua ex tronista di Uomini e Donne e la cosa non è sfuggita al pubblico da casa.

Maria De Filippi confessa a Tommaso Zorzi di aver cambiato opinione su di lui

Maria De Filippi è intervenuta per la prima volta al GF Vip, attraverso un collegamento in diretta durante l'ultima puntata.

La presentatrice, che era nello studio di Amici, ha parlato con Tommaso Zorzi. La moglie di Maurizio Costanzo ha confidato di aver cambiato opinione sull'influencer milanese, in quanto, in un primo momento, credeva fosse un personaggio spocchioso e arrogante ma, seguendo il suo percorso all'interno del reality, si è ricreduta. In particolar modo, Maria ha detto di aver letto la scheda di Zorzi e gli sono piaciuti diversi aspetti del venticinquenne, fra cui essere fragile e voler nascondere i suoi punti deboli agli altri per non rischiare di essere ferito.

Maria De Filippi parla con Andrea Zelletta

Dopo che Tommaso Zorzi ha avuto l'incontro con la presentatrice di Canale 5, Maria è entrata in collegamento con tutta la casa di Cinecittà e ha parlato con Zelletta, che è stato un tronista di Uomini e Donne.

Rivolgendosi all'influencer, De Filippi ha rivelato un retroscena su Andrea e Natalia, dicendo: ''Lui ha voluto lei a tutti i costi'', ricordando che nel dating show da lei condotto, Paragoni corteggiava un altro ragazzo e il gieffino ha fatto di tutto per conquistarla. Riguardo al carattere di Andrea, Maria ha detto che lui è un ragazzo buono, mentre la fidanzata è buona e determinata.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

I saluti di Maria De Filippi ai vip, tranne a Sonia Lorenzini

De Filippi, nel momento in cui vedeva a video le immagini dei concorrenti, li salutava. Maria ha avuto uno scambio di battute con Carlotta, concorrente di Temptation Island, ha salutato Andrea Zenga, ma quando le immagini di Sonia Lorenzini sono apparse a video, la presentatrice di C'è posta per te non ha salutato la gieffina, che era stata una sua tronista di Uomini e Donne.

Il gesto di De Filippi non è passato inosservato al pubblico da casa e sui social gli utenti hanno iniziato a chiedersi come mai non ci fosse stato uno scambio di battute fra Maria e l'influencer. Non resta che attendere un commento da parte della conduttrice di Canale 5 in merito alla vicenda.