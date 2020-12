Le puntate conclusive del Il Segreto si preannunciano ricche di colpi di scena, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Spagna. Nel dettaglio, il pubblico di Canale 5, nel corso delle prossime settimane, assisterà ad un tragico epilogo per quanto riguarda il matrimonio di Marta. Ramon infatti, verrà ucciso da donna Begona la quale, in questo modo, vendicherà la sua stessa figlia, vittima delle violenze dell'uomo. Ma non è tutto, perché Rosa cercherà di far ricadere la colpa del delitto su Adolfo, dopo aver scoperto che il marito è ancora innamorato della sorella Marta.

Il segreto, spoiler: Ramon diventa violento con Marta

L'epilogo de Il segreto si sta avvicinando e, nel corso delle puntate che andranno in onda a gennaio 2021, i telespettatori vedranno come si concluderà la story line che vede protagoniste le sorelle Solozobal. Come noto, Marta avrà scoperto di essere incinta e si renderà conto che il padre del bambino non è il marito Ramon ma bensì Adolfo, l'attuale marito della sorella Rosa. Con il prosieguo delle puntate, anche Ramon verrà a sapere di non essere il padre del bambino e capirà che Marta lo ha ingannato e che non ha mai dimenticato il marchesino. Per questo, l'uomo cambierà atteggiamento con la moglie e diventerà sempre più violento.

Il segreto, Adolfo confessa di essere innamorato di Marta di fronte a Rosa

Nel corso delle nuove puntate de Il segreto, la violenza di Ramon avrà il suo apice nel momento in cui prenderà a botte la moglie tanto da farle perdere il bambino. Le urla dell'uomo sveglieranno l'intera famiglia Solozobal e sarà Manuela la prima a prestare soccorso alla giovane figlia di don Ignacio.

La governante capirà immediatamente la gravità della situazione e chiamerà un medico, il quale non potrà far nulla per salvare il bambino. Manuela inoltre, spiegherà a un ignaro don Ignacio, che il responsabile di quanto avvenuto è Ramon e, poco dopo, anche Adolfo scoprirà che Marta ha perso il bambino a causa della violenza del marito. A questo punto, Adolfo in preda all'ira, vorrà vendicarsi e non potrà fare a meno di confessare, di fronte a Rosa, il suo amore per Marta.

Il segreto, donna Begona pugnala a morte Ramon mentre Rosa cerca di incastrare Adolfo

Dopo il tragico evento che avrà portato Marta ad abortire, donna Begona non se ne starà con le mani in mano e deciderà di vendicarsi di Ramon. Nel corso delle prossime puntate de Il segreto, la madre di Marta e Rosa si avvicinerà con una scusa al genero e lo pugnalerà con un fermacarte. Ramon quindi, morirà per mano di donna Begona e, subito dopo, Rosa cercherà di far ricadere la colpa su Adolfo. La sorella di Marta infatti, sarà furiosa con il marito per averla ingannata e vorrà fargliela pagare. In questo frangente, sarà don Ignacio a salvare Adolfo dal carcere, facendo in modo che donna Begona confessi di fronte a tutta la famiglia di essere stata lei ad uccidere Ramon.

Cosa succederà ora alla donna e a Rosa? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni de Il segreto.