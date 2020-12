Venerdì 11 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21:35 è stata trasmessa la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. All'interno della casa più spiata d'Italia sono arrivati i rinforzi: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Quest'ultima al termine della diretta si è resa protagonista di un duro scontro con Tommaso Zorzi. A detta dell'influencer, il 25enne sarebbe un bugiardo.

Lorenzini al vetriolo su Zorzi

Sonia Lorenzini prima di diventare una concorrente del Grande Fratello Vip 5, durante la puntata è stata protagonista di un faccia a faccia con Tommaso Zorzi: tra i due influencer non è mai corso buon sangue, per alcuni dissapori del passato.

Per questo motivo al termine della diretta Sonia ha continuato ad attaccare il 25enne.

La nuova concorrente del reality show di Canale 5 ha spiegato che Tommaso si è comportato male nei suoi confronti in varie occasioni. A detta della 31enne, l'ex star di "Riccanza" avrebbe fatto finta di non conoscerla ad un evento dopo che i due avevano condiviso una serata tra amici. Lorenzini ha esordito: "Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose". La giovane ha sostenuto che Zorzi l'avrebbe presa in giro su alcune stories di Instagram facendo in modo esplicito il suo nome e cognome. Durante un evento avvenuto la settimana dopo l'accaduto, Tommaso pare che avrebbe fatto finta di non conoscere l'ex tronista di Uomini e Donne. Un atteggiamento che non sarebbe andato giù a Sonia: "Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi".

Infine, la nuova gieffina ha raccontato che Tommaso in un programma televisivo avrebbe fatto un versaccio dopo avere sentito il suo cognome.

La replica di Tommaso

In risposta alle accuse di Sonia Lorenzini, Tommaso Zorzi ha accusato la sua nuova coinquilina di essere entrata al Grande Fratello Vip per fare un circo. Secondo il 25enne, Sonia avrebbe avuto otto mesi per cercare un confronto.

Adesso si sarebbe solo approfittata della sua stanchezza visto che si trova "recluso" da 90 giorni nella casa più spiata d'Italia.

Di fronte alla reazione del web influencer, Sonia ha rincarato la dose: "Non lo decidi tu chi entra e chi esce. Lo sai questo?" La giovane ha spiegato di essere arrivata al reality show per un motivo ben preciso. Dopo avere sottolineato che Tommaso ha fatto un gesto brutto nei confronti di una donna, la diretta interessata ha chiosato: "Sei abituato che la gente non ti risponde, ma con me non attacca".

Lo sfogo di Zorzi

Al termine del botta e risposta, Tommaso Zorzi ha invitato Sonia a non rivolgergli la parola ed ignorarlo. Inoltre, il giovane ha ammesso di essere infastidito dal comportamento della Lorenzini: "Come si permette questa di venire al GF Vip per dirmi certe cose?"

Infine, il 25enne ha invitato i suoi coinquilini a lasciarlo solo perchè aveva bisogno di pensare. Con un velo di rammarico Zorzi ha confidato di essere un leone chiuso dentro una gabbia. Poi, tornando sulla Lorenzini ha tagliato corto: "Se vuole il teatrino io le do anche quello".