Francesco Oppini ha deciso di lasciare il reality del Grande Fratello Vip durante la puntata del 4 dicembre. I concorrenti hanno infatti dovuto scegliere se continuare la loro avventura o meno, in vista del prolungamento del programma fino all'8 febbraio. L'uscita del figlio di Alba Parietti ha fatto soffrire molto Tommaso Zorzi e Francesco ha scritto dei messaggi riferiti a lui sul suo profilo Istagram.

Gf Vip: Tommaso confida a Cristiano di essere innamorato di Francesco

Durante la puntata andata in onda il 4 dicembre, Francesco Oppini ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo il prolungamento del reality, infatti, i concorrenti sono stati chiamati a fare una scelta: restare o andare via.

La decisione di Francesco ha devastato l'umore di Tommaso Zorzi, il quale si era molto affezionato al figlio di Alba Parietti. Molti si sono spesso chiesti se tra i due ci fosse in realtà un sentimento che andasse oltre l'amicizia, ma loro hanno sempre negato questa ipotesi. Pertanto, negli ultimi giorni Tommaso si è confidato con Cristiano Malgioglio che, vedendolo giù di morale, gli ha chiesto se in realtà stesse così male perché si è innamorato di Francesco. Zorzi non ha negato l'ipotesi del cantautore ma, anzi, l'ha confermata. Anche per Francesco la sua scelta non è stata facile, in quanto il giovane era molto legato ai suo compagni di viaggio e in particolare all'influencer. Il distacco tra i due è stato molto sofferto, soprattutto perché nessuno di loro si aspettava che Oppini lasciasse la casa proprio quella sera.

Gf Vip: Francesco Oppini scrive un messaggio riferito a Tommaso Zorzi

Prima di uscire dalla casa, Francesco ci ha tenuto a fare alcune raccomandazioni a Tommaso. Il figlio di Alba Parietti ha chiesto al suo amico di non abbattersi a causa della sua assenza e di continuare a fare il suo percorso con il sorriso. In particolare, Oppini ha chiesto a Zorzi di divertirsi durante la festa che si è tenuta sabato 5 dicembre all'interno della casa del Grande Fratello.

Dopo la sua uscita, Francesco ha ripreso ad utilizzare i suoi social e ha condiviso sul suo profilo Instagram diversi messaggi dei fan che raccontano il suo rapporto con Tommaso. In particolare, il giovane ha commentato un'immagine che parla della loro amicizia scrivendo: 'Missing you friend' ('Mi manchi amico'). In seguito alle sue raccomandazioni, il figlio di Alba Parietti ha poi condiviso una foto di Zorzi vestito come Freddie Mercury durante la festa di sabato e ha scritto 'Ti voglio così'.

Francesco, infatti, sembrerebbe molto felice di vedere il suo amico che si diverte, nonostante la sofferenza causata dalla sua uscita dal programma.