In soli quattro episodi, la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy ha già proposto un'innumerevole quantità di sorprese che hanno rallegrato ed emozionato i telespettatori di tutto il mondo. Se nel finale della season premiere la protagonista ha avuto modo di rivedere il suo defunto marito, nella puntata in onda il 3 dicembre Meredith Grey si è confrontata con l'amico e collega George O'Malley. Le famose "visioni", tuttavia, nascono da una trama molto dolorosa che ruota intorno alla pandemia da coronovirus.

Andy Reaser sul futuro di Meredith Grey: 'Ha una malattia che potrebbe ucciderla'

A pochi giorni dalla messa in onda del quinto episodio, i microfoni di Bustle.com hanno intercettato due storici collaboratori di Krista Vernoff: Andy Reaser e Meg Marinis.

Gli sceneggiatori, in vena di confessioni, hanno quindi rilasciato qualche interessante anticipazione su ciò che accadrà nelle prossime puntate. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sulle condizioni mediche della protagonista. Se il promo di Grey's Anatomy 17x05 ha mostrato un piccolo miglioramento, pare infatti che lo stato di salute di Meredith Grey continuerà a destare ancora molta preoccupazione. Queste, infatti, le dichiarazioni di Reaser a tal proposito: "Meredith ha la Covid e si trova in ospedale con una malattia che potrebbe ucciderla. Centinaia di migliaia di persone stanno morendo tragicamente e in modo insensato a causa di questa malattia. Se questo spettacolo ha dimostrato qualcosa in 17 stagioni, è che tutto è possibile.

Non è scontato che Meredith se la caverà".

Reaser chiarisce il significato della famosa 'spiaggia dei sogni'

Proseguendo con la sua intervista, Andy Reaser ha poi lasciato intendere che la famosa "spiaggia dei sogni", teatro della reunion tra la protagonista, Derek Shepherd e George O'Mallley, continuerà a far parte della narrazione per ancora molti episodi.

Una confessione, quest'ultima, che conferma quanto già affermato in precedenza: Meredith Grey non sarà fuori pericolo tanto presto. E proprio a proposito della famigerata "spiaggia", lo sceneggiatore ha voluto fornire qualche particolare in più. Il significato allegorico di questo luogo, infatti, non risulta così delineato, bensì tutto dipenderebbe dall'interpretazione che ciascun telespettatore sente di attribuirgli.

Queste le dichiarazioni che l'uomo ha affidato a Bustle.com: "La spiaggia esiste in questo spazio dove, a seconda di come lo guardi, potresti sentirti come se Meredith si trovasse in un luogo magico dell'aldilà oppure, se sei una persona fredda e clinica, potresti pensare che tutto questo si stia manifestando solamente nella sua mente. Siamo stati molto attenti ad evitare che lo spettacolo propendesse da una parte piuttosto che dall'altra."

Anticipazioni Grey's Anatomy 17, Reaser ammette: 'La spiaggia è un luogo che può significare molto'

Infine il collaboratore di Krista Vernoff, facendo riferimento all'arrivo in spiaggia di Richard Webber e Miranda Bailey, ha lasciato intendere che nei prossimi episodi di Grey's Anatomy la protagonista potrebbe essere raggiunta anche da altri personaggi che fanno parte della realtà.

In poche parole, infatti, Meredith Grey potrebbe incontrare persone ancora in vita. Ecco, infatti, come Andy Reaser ha concluso la sua lunga intervista: "La spiaggia è uno spazio che può significare molto. E poiché Meredith vede, ascolta e parla con persone che possono o meno essere presenti nella realtà, vogliamo davvero mantenere vivo il mistero che la circonda. Stiamo quindi attenti a non definirlo in termini di decisamente reale non reale."