DayDreamer, anticipazioni 13 dicembre: Huma rivela a Polen dove si trovano Can e Sanem

Secondo le anticipazioni di DayDreamer, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre Can e Sanem proveranno a risolvere i loro problemi di coppia grazie al seminario che stanno seguendo.

Alla Fikri Harika, intanto, i dipendenti sono impegnati in una nuova campagna pubblicitaria. Il cliente in questione vorrebbe a tutti i costi Osman come testimonial e questo non piacerà ad Emre. Il minore dei Divit, infatti, continuerà ad essere geloso del rapporto che c'è tra l'attore e Leyla e non riuscirà ad apprezzare le doti dell'uomo.

Huma si renderà conto ben presto dell'assenza di Can e Sanem in ufficio e farà di tutto per scoprire dove si trova suo figlio. Dopo aver messo sotto pressione CeyCey per farsi raccontare tutta la verità, la donna verrà a sapere del viaggio di Aydin e Divit. Una volta scoperta la meta dei due innamorati, la madre di Can rivelerà tutto a Polen per farli raggiungere. L'ex fidanzata del fotografo deciderà quindi di incontrare Divit per convincerlo a partire con lei.

DayDreamer, trama 13 dicembre: Polen interrompe un momento romantico tra Can e Sanem

CeyCey sarà devastato dai sensi di colpa per aver rivelato a Huma il segreto di Can e Sanem. Intanto, per la nuova campagna pubblicitaria Osman detterà alcune condizioni che, se non rispettate, porteranno alla sua uscita dal progetto. Le pretese del macellaio non piaceranno molto ad Emre, il quale vorrà addirittura sostituire il giovane.

Grazie all'aiuto di Deren, però, il minore di Divit si convincerà che Osman è stato scelto dal cliente e quindi non può essere escluso dal progetto.

In hotel, intanto, le cose tra Can e Sanem sembreranno andare per il verso giusto. Durante la notte, infatti, Aydin andrà a lamentarsi in reception per alcuni problemi presenti nella sua stanza. A quel punto, Divit le offrirà di dormire nella sua camera, poiché il fotografo possiede due letti.

La giovane, però, lamenterà di stare scomoda sul suo letto e riuscirà a farsi invitare da Can a condividere il suo. A quel punto, i due dormiranno insieme e si risveglieranno abbracciati. L'atmosfera si farà magica, ma qualcuno interromperà la loro armonia: Polen arriverà in hotel.