Con la puntata di lunedì 7 dicembre 2020 si apre un'altra settimana di emozioni al Paradiso delle Signore, la soap opera italiana che appassiona ogni giorno milioni di telespettatori. Durante la puntata che andrà in onda su Rai 1 alle ore 15:55 si assisterà a uno scontro verbale tra Beatrice e Vittorio Conti che non passerà inosservato. Ad assistere confronto tra i due sarà Adelaide che sicuramente non perderà l'occasione di origliare. Come confermato dagli spoiler, durante la quarantunesima puntata, nella città milanese si festeggerà Sant'Ambrogio (patrono di Milano). Per tale ragione gran parte dello staff del grande magazzino si preparerà a trascorrere la giornata al rinomato mercatino degli Oh bej Oh bej che darà inizio al periodo natalizio.

Armando e Agnese si recano insieme al mercatino natalizio

In occasione della Fiera, il signor Ferraris proporrà ad Agnese di accompagnarlo al mercatino per scoprire i segreti e tutta la storia di questa festa. Allo stesso tempo Armando coglierà l'occasione di convincere la signora Amato a raccontare la verità sulla loro relazione a Rocco e Salvatore. La donna sarà indecisa in quanto non saprà come potrebbero reagire i ragazzi. Riuscirà Agnese a raccontare la verità? In attesa di scoprirlo, il giovane Cattaneo, dopo la notizia ricevuta circa la verità sul suo vero padre, sarà consolato dalla sua nuova famiglia. Il ragazzo si sarà trasferito a casa di Luciano e si troverà completamente a suo agio con Clelia e Carletto.

Federico si sentirà compreso e troverà la serenità che gli mancava da tempo. Nonostante ciò, Cattaneo deciderà di non andare con il ragioniere e Clelia ai mercatini, ma li raggiungerà nel pomeriggio per trascorrere la serata al cinema. In quel momento Federico verrà visto da Stefania Colombo. La ragazza farà ritorno nella sua abitazione dopo aver trascorso un pomeriggio con le colleghe al mercatino.

Lo scontro verbale tra Vittorio e Beatrice viene visto da Adelaide

Nel frattempo Vittorio Conti, dopo aver appreso che la cognata starà lavorando al Circolo come inserviente, si recherà da lei. Beatrice però al posto di giustificare la scelta di questo lavoro umile, dichiarerà al cognato di essere stata molto male per lui in passato.

Il confronto tra i due verrà visto dalla contessa Adelaide. Intanto Cosimo deciderà, per fare un piacere a Rossi, di invitare Roberta e Marcello alla Prima della Scala. La partenza della Pellegrino si starà avvicinando e Gabriella avrà il piacere di trascorrere del tempo con la sua amica. Purtroppo però il giovane Barbieri non si presenterà all'invito di Bergamini. Marcello infatti sarà bloccato da Mantovano che lo costringerà ad accompagnarlo in uno dei tanti viaggi illegali in Svizzera. Infine Roberta sarà ancora ignara della situazione in cui si sarà cacciato il suo amato Marcello.