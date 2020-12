Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020 e le anticipazioni della nuova puntata in onda stasera 21 dicembre su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Stando a quanto riportato in anteprima sulle pagine di "TvBlog" nel corso della serata ci sarà spazio per il ritorno in casa di Cristiano Malgioglio, ma anche per una sorpresa che vedrà protagonista Tommaso Zorzi e poi si scoprirà l'esito del televoto di questa settimana che vede in nomination anche Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta.

Grande Fratello, anticipazioni del 21 dicembre: sorpresa per Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del GF Vip rivelano che nel corso della serata ci sarà spazio per una sorpresa speciale per Tommaso Zorzi, il giovane influencer protagonista di questa quinta edizione, amatissimo dal pubblico da casa.

Nei giorni scorsi Tommaso ha avuto una crisi di nervi all'interno della casa e, dopo aver visto alcuni tweet pubblicati in rete da sua sorella, aveva preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare definitivamente il reality show e tornare così a casa. Per fortuna, però, Tommaso ci ha ripensato e alla fine ha scelto di proseguire il suo percorso ma questa sera per lui è in arrivo una sorpresa speciale di Natale. Cosa sarà?

Non si esclude che Tommaso possa avere la possibilità di rivedere sua sorella oppure che questa sorpresa abbia a che fare con Francesco Oppini, l'amico speciale di Tommaso conosciuto proprio all'interno della casa del GF Vip.

Il ritorno di Malgioglio al GF Vip

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata in onda il 21 dicembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in casa di Cristiano Malgioglio, eliminato lo scorso venerdì dal televoto del pubblico.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Al momento, però, non si sa ancora se il rientro in casa di Cristiano sarà soltanto per un confronto diretto con i suoi compagni di gioco oppure se rimetterà piede in casa per trascorrere le feste con gli altri. Ci saranno anche due ospiti nel corso della puntata di questa sera del GF Vip: trattasi di Arisa e Alberto Urso.

Non ci sarà un nuovo eliminato dal GF Vip del 21 dicembre

Occhi puntati anche sul televoto di questa settimana che vede in nomination: Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Giulia Salemi. Nessuno dei sei concorrenti sarà eliminato dal gioco. Alfonso Signorini, al termine della diretta dello scorso venerdì, ha annunciato che questo televoto non sarà eliminatorio.

Nessuno verrà fatto fuori dal gioco anche se il meno votato finirà direttamente al televoto della prossima puntata, in programma per lunedì 28 dicembre.