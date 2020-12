Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative alla puntata di lunedì 7 dicembre su Rai 1 in prima visione assoluta vedono Marcello nei guai. Roberta, ignara di cosa stia accadendo al fidanzato, si preparerà invece alla sua partenza per Bologna dove l'aspetta una promettente carriera universitaria.

Pare che il matrimonio di Vittorio e Marta sia in pericolo. A movimentare le acque - e non poco - sarà Beatrice, arrivata a Milano con i figli dopo la morte di Edoardo. Per chi non si ricordasse, tra lei e Vittorio ci fu una passionale liaison molti anni fa, proprio quando Beatrice stava per convolare a nozze con Edoardo.

Ed è proprio questo il motivo dell'acredine tra Vittorio ed Edoardo, distanti per tantissimo tempo. Anche se Conti ha trovato l'amore con Marta dopo una serie di vicissitudini sentimentali non certo all'acqua di rose, pare che la loro unione venga messa alla prova da Beatrice, ancora interessata a lui. Ad accorgersi che tra i due c'è qualcosa di strano sarà l'arguta contessa Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata di lunedì 7 dicembre su Rai 1

Il 7 dicembre è un giorno di festa per i milanesi, impegnati nella scoperta di oggetti interessanti e introvabili alla Fiera degli Oh bej Oh bej. Come resistere al fascino di questo mercatino? Armando pensa che sia una bella occasione per far conoscere alla sua Agnese questa tradizione e così la porta a visitare le bancarelle.

Armando e Agnese sono ormai una coppia. Ferraris le ribadisce l'intenzione di dire a Rocco e Salvatore tutta la verità, in fondo che male ci sarebbe?

Mantovano tra Roberta e Marcello

Roberta sta per partire e Gabriella, come le altre Veneri, sono molto tristi. Cosimo pensa così di farle una sorpresa organizzando una serata niente di meno che alla Scala di Milano, invitando anche Marcello.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore di lunedì 7 dicembre, Bergamini verrà fermato prima del tempo dall'odioso Mantovano. I soldi non bastano più, ora dovrà lavorare per lui ed eseguire senza fiatare ogni ordine se non vuole finire male.

I sospetti di Adelaide nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Marcello non potrà accettare l'invito di Cosimo, facendo rimanere molto male Roberta.

Purtroppo, Bergamini è costretto da Mantovano a recarsi in Svizzera per fare da spalla a un suo uomo, affinché vada in porto un losco affare. Per il giovane sembra non ci sia via d'uscita.

Inoltre, nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 in prima visione assoluta lunedì 7 dicembre, Vittorio e Beatrice avranno una discussione al Circolo. La cosa non passerà inosservata agli occhi di Adelaide, certa che tra i due ci sia qualcosa.