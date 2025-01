Concetta si convincerà che Agata sia innamorata di Roberto nella puntata de Il Paradiso delle Signore 9 di mercoledì 22 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Umberto inviterà Adelaide a consultare uno specialista, cosa che infastidirà Marcello. Nel frattempo, Alfredo si chiarirà con Clara, ammettendo di aver aiutato Irene a saldare il suo debito. Tra i due fidanzati avrà inizio una profonda crisi.

Marcello infastidito dall'ingerenza di Umberto

Umberto sarà molto preoccupato per Adelaide che è svenuta all'improvviso e convincerà sua cognata a vedere un medico.

La contessa acconsentirà a farsi visitare da uno specialista, ma questo infastidirà Marcello, che si sentirà messo da parte. Barbieri noterà la vicinanza tra Adelaide e Umberto e non gli farà affatto piacere che Guarnieri si preoccupi in questo modo della salute di sua cognata. Nel frattempo, Agata sarà molto felice per il successo ottenuto con i suoi fumetti e il suo entusiasmo non passerà inosservato agli occhi di Concetta. Quest'ultima si convincerà che sua figlia provi qualcosa per Roberto.

La bugia di Alfredo e la delusione di Clara

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 annunciano che sarà una giornata movimentata anche per Clara e Alfredo. La ragazza scoprirà che il fidanzato ha ricevuto i proventi del cambio e si sentirà esclusa.

Si domanderà come mai Alfredo non abbia condiviso con lei questa bella notizia e lo affronterà. Perico sarà in difficoltà e, in un primo momento, dirà a Clara che voleva farle una sorpresa e lei si convincerà che Alfredo voglia regalarle un anello di fidanzamento. Presto, però, Perico si renderà conto di non voler mentire a Clara e le dirà di aver usato quel denaro per aiutare Irene.

La ragazza la prenderà molto male, anche perché non riuscirà a togliersi dalla mente l'abbraccio di Alfredo e della sua ex. Clara si sentirà molto confusa e metterà in discussione la sua relazione con Perico.

Agata e Roberto: una storia impossibile

Agata ha un debole per Roberto sin dal loro primo incontro. I modi gentili del pubblicitario hanno colpito subito la ragazza, che ha iniziato a nutrire per lui dei sentimenti.

Inoltre, Roberto ha incoraggiato Agata a coltivare la sua passione per il disegno e, probabilmente, tutte le sue attenzioni sono state travisate. Persino Concetta si è accorta che sua figlia potrebbe essersi innamorata di Roberto, ma questa è una storia impossibile. L'imprenditore non può ricambiare i sentimenti di Agata perché è omosessuale. Il cuore di Roberto è già occupato da Mario, anche se adesso la loro storia d'amore sembra essere finita.