"Mia madre ha perso il lavoro per colpa mia perché sono un codardo": con queste parole Ozan si sfogherà con Oylum nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che il ragazzo scoprirà che Guzide è stata licenziata e si sentirà profondamente in colpa, perché Oltan ha ricattato sua madre usando il suo video. Oylum farà forza a suo fratello e lo inviterà ad affrontare i propri errori come ha fatto lei. Nel frattempo, Yesim sarà molto felice di vedere la sua rivale lasciare l'ufficio e la filmerà con il telefono.

Oylum e Yesim arriveranno alle mani

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide assolverà Oltan per salvare Ozan dalla prigione. La giudice si piegherà al ricatto dell'imprenditore e Tarik approfitterà di questa debolezza per vendicarsi di sua moglie. L'avvocato di Guzide farà confiscare un terreno di Tarik e lui per ripicca scriverà una lettera alla Corte Suprema in cui denincia sua moglie per la falsa sentenza.

Le conseguenze saranno gravissime perché Guzide non sarà più una giudice e per lei questa sarà un'enorme sofferenza. La donna andrà nel suo ufficio per prendere le sue cose e Yesim correrà a filmarla con il telefono per non perdersi questo momento. Guzide, stanca di essere umiliata, strapperà il telefono dalle mani della sua rivale e la spingerà per terra.

Fuori dall'ufficio ci sarà Oylum che per difendere sua madre arriverà ad aggredire Yesim intimandole di stare lontana da sua madre. Tolga e Nazan interverranno per dividere le due donne e come sempre Yesim urlerà di essere stata aggredita per passare da vittima. Tolga si avvicinerà a Guzide per sapere se davvero ha perso il lavoro e soprattutto come mai è successo.

"Chiedi a tuo padre", le risponderà la giudice facendo restare senza parole sia Tolga che Oylum.

Ozan scoprirà il vero volto di Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum si renderà conto che Oltan ha tenuto in pugno Guzide ricattandola con il video di Ozan. La ragazza andrà in cantiere da suo fratello per parlargli di tutto quello che è successo e lui la prenderà molto male.

"La mamma è stata licenziata", dirà Oylum a Ozan, "Non è più giudice". Il ragazzo non riuscirà a capire, allora sua sorella sarà più chiara: "Hai ucciso qualcuno di nome Kaan, poi hai chiesto aiuto a Oltan". Ozan confermerà tutto e Oylum gli spiegherà che Oltan ha filmato tutto e ha usato quel video per ricattare Guzide e costringerla ad assolverlo.

Ozan scoppierà a piangere: "Ho distrutto la vita di mia madre", continuerà a ripetere mentre Oylum proverà a calmarlo dicendogli che la colpa è di Oltan. Il ragazzo, però, non potrà fare a meno di essere stato lui a uccidere Kaan e a dare allo zio il pretesto per ricattare sua madre. "È colpa mia e della mia avidità", dirà Ozan disperato, "Mia madre ha perso il lavoro per colpa mia, perché sono un codardo".

Oylum consolerà suo fratello, dicendogli che anche lei ha sbagliato per anni,perché ha mentito a Guzide, ma ora è arrivato il tempo di affrontare gli errori commessi. Nel frattempo, la notizia arriverà alle orecchie di Umit, che non riuscirà a credere che suo nipote possa aver ucciso qualcuno.

Le paure di Guzide dopo gli aiuti ricevuti

Nelle puntate in onda in Italia, Oltan è diventato molto importante per la famiglia Yenersoy. L'uomo, infatti, ha aiutato Oylum a uscire di prigione ricattando Davut e costringendolo a testimoniare.

Oltan, inoltre, ha trovato il modo di dimostrare che Guzide non ha calunniato il giudice, procurandosi in modo illegale i movimenti bancari dell'uomo. Oltan è stato accanto alla famiglia e Guzide si aspetta già che ci sarà un prezzo da pagare per tutto questo, ma non immagina che dovrà rinunciare a tutto. La giudice ha già parlato con Nazan delle sue paure a riguardo e teme il giorno in cui Oltan le presenterà il conto.