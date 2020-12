Il Paradiso delle Signore, dopo lo stop festivo dal 28 dicembre al 3 gennaio, ripartirà con una prima tv assoluta lunedì 4 gennaio, come di consueto, alle 15:55 su Rai 1. Gli spoiler della puntata del 4 gennaio svelano che Federico comincerà a meditare di cambiare casa, in modo da consentire l'inizio di una convivenza a Clelia e Luciano, mentre alla contessa Adelaide non andrà a genio che Beatrice e Vittorio vivano sotto lo stesso tetto. Sarà così che la Di Sant'Erasmo deciderà di affrontare Beatrice per esternarle il suo rincrescimento in merito. Inoltre, Federico serberà ancora rancore verso la madre Silvia, nel frattempo Serena e Carletto noteranno di avere diversi punti in comune.

Federico continuerà a serbare rancore verso la madre Silvia

La trama della puntata di lunedì 4 gennaio racconta che Federico comincerà a rendersi conto di essere di troppo in casa di Luciano. Il ragazzo, difatti, inizierà a meditare di trasferirsi in una nuova abitazione, così da consentire al ragioniere di crearsi un futuro in libertà assieme alla sua famiglia, composta da Carletto e Clelia. Intenzionato ad andarsene, il giovane Cattaneo deciderà di prendere il toro per le corna esternando al padre la volontà di cambiare appartamento quanto prima.

Successivamente, l'ex militare mediterà parecchio sulle festività trascorse assieme alla madre Silvia ma nonostante ciò, non riuscirà a smorzare il rancore che prova verso quella figura genitoriale femminile.

Al magazzino vi saranno strani accadimenti

Lunedì 4 gennaio ci sarà una puntata inedita della soap opera Il Paradiso delle Signore dove assisteremo alla bella armonia che si verrà a creare in casa Conti, con Beatrice e Vittorio che andranno d'amore e d'accordo. Tale convivenza, però, non andrà affatto a genio alla contessa Adelaide che vorrà a tutti i costi affrontare Beatrice per palesarle il proprio disappunto.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Da ciò ne nascerà un acceso confronto verbale, dove la Di Sant'Erasmo riuscirà a far valere le proprie ragioni. In magazzino, allo stesso tempo, vi saranno degli strani accadimenti che lo staff non riuscirà bene a spiegarsi.

Carletto e Serena troveranno molti punti in comune

Intanto al Paradiso tutti si prodigheranno nell'ultimare i preparativi per l'Epifania del 6 gennaio: il compito di preparare le calze della Befana sarà affidato ai figli di Clelia e Beatrice.

Inizialmente, Serena e Carletto si metteranno a litigare ma, poco dopo, scopriranno di avere parecchi punti in comune e la loro amicizia tenderà a consolidarsi da quel momento. L'anello di congiunzione più forte tra i due bambini sarà senz'altro la perdita prematura del papà, col dolore che ha arrecato a entrambi.