Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni sulle trame delle puntate dal 21 al 25 dicembre 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati al personaggio di Beatrice, la quale non sa che con il suo modo di fare sta per mettersi contro la temuta contessa Adelaide. E poi ancora Federico proverà in tutti i modi a smussare le sue ostilità nei confronti di mamma Silvia che, soffrirà tantissimo, per la lontananza del suo amato figlio nel periodo delle feste.

Le puntate de Il Paradiso delle signore 21-25 dicembre, ecco le anticipazioni

Nel dettaglio, Beatrice riceverà una proposta da parte della contessa, la quale si offrirà di pagarle un soggiorno in una località sciistica per lei e per i suoi figli, dove poter trascorrere qualche giorno in vista delle feste di Natale.

Peccato, però, che Beatrice non si mostrerà entusiasta di questa offerta.

I suoi figli, infatti, vogliono trascorrere le feste in compagnia dello zio Vittorio e dopo l'anno funesto che hanno vissuto, caratterizzato dalla morte del padre, Beatrice non intende deluderli. Le trame de Il Paradiso delle signore al 25 dicembre rivelano che alla fine rifiuterà l'offerta della contessa che, proverà ad insistere in tutti i modi.

Di fronte al secco "no" di Beatrice, però, Adelaide dovrà arrendersi e farsi da parte. In questo modo, però, la cognata di Vittorio non sa che si sta mettendo contro la contessa, la quale sicuramente non gliela farà passare liscia per questo suo inaspettato rifiuto.

Federico si riavvicina a Silvia

Ma le novità non sono finite qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 dicembre 2020 rivelano che Silvia continuerà a sperare di poter trascorrere le feste di Natale in compagnia di suo figlio Federico, il quale continuerà ad avere un atteggiamento scostante nei confronti della donna.

Anche Luciano proverà in tutti i modi a smussare questo lato del carattere di Federico e lo pregherà di tendere una mano verso sua madre. Fondamentale sarà una sorpresa organizzata da Stefania, da sempre innamorata del giovane Cattaneo, la quale riuscirà a fare in modo che il ragazzo passi la serata della vigilia di Natale con Silvia.

Gabriella e Cosimo progettano le nozze: le trame de Il Paradiso delle signore 21-25 dicembre

E poi ancora le trame de Il Paradiso delle signore fino al 25 dicembre, rivelano che il Natale di Marcello e Salvatore sarà decisamente inusuale, dato che i due lo trascorreranno passando la giornata al lavoro in Caffetteria.

Gabriella e Cosimo, invece, si diranno pronti a compiere il grande passo: i due, infatti, sceglieranno la data ufficiale per convolare a nozze e diventare così marito e moglie.