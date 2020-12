La Juventus ritrova Paulo Dybala anche in campionato. Nel successo contro il Genoa è stata proprio la punta argentina a realizzare il gol dell'1-0 dopo una bella azione personale. Una marcatura molto importante soprattutto per la fiducia del giocatore, che era stato bersagliato dalla critica nelle ultime settimane. Proprio l'argentino è stato uno degli argomenti citati dalla sua fidanzata, Oriana Sabatini, in un'intervista ai media argentini. Tanti le tematiche trattate dalla cantante sudamericana, fra queste anche la sua relazione con Dybala e le prospettive di matrimonio. Oriana Sabatini ha dichiarato: "Mi piacere sposarmi e Paulo lo sa".

La ragazza ha poi sottolineato che prima di avere un figlio vorrebbe fare il grande passo in quanto crede nell'ordine dei passaggi, ovvero "corteggiamento, convivenza, matrimonio e maternità". La stessa Oriana ha sottolineato che il matrimonio è un passo importante e che è giusto ponderarlo in maniera equilibrata. La Sabatini ha poi rimarcato che anche Dybala ha il desiderio di paternità ed è convinta che sarà molto affettuoso come padre.

La scelta di diventare vegetariana

Oriana Sabatini ha rivelato di essere diventata vegetariana: "Alla fine che differenza c'è fra un cane e la mucca?". La Sabatini ha poi aggiunto "Non potevo più sostenere quest'ipocrisia, dicendo che amo gli animali ma continuando a mangiarli". Lo stesso Dybala ha voluto sostenerla in questa sua decisione ma la punta della Juventus attualmente non è pronta a diventare vegetariano come la fidanzata.

La sudamericana si è soffermata anche sulla sua relazione con il 10 bianconero, sottolineando come la quarantena di marzo sia stata una grande prova per la coppia. Come è noto, infatti, i due sono risultati positivi al coronavirus nella prima ondata e sono rimasti insieme nella casa di Torino per diverso tempo. Proprio quella situazione, come dichiarato dalla Sabatini, ha consolidato il loro rapporto.

Oriana e il coronavirus

Oriana Sabatini ha dichiarato: "La quarantena ha rafforzato la fiducia e l’empatia tra di noi. Non è facile essere rinchiusi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con la stessa persona". La ragazza ha poi rimarcato il fatto che la scoperta di essere positivi è stata vissuta anche con un po' di timore ma insieme i due hanno cercato di essere ottimisti anche di fronte le peggiori prospettive.

La stessa argentina ha dichiarato: "Non riuscivo a dormire più per l'ansia e nei primi giorni di positività avevo pensato sarebbe durata per sempre".