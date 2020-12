Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 con le nuove puntate dal 14 al 18 dicembre 2020. Nei prossimi episodi Giuseppe metterà a disagio Agnese nel momento in cui capirà l’importanza che Armando Ferraris ha per la sua famiglia. Roberta Pellegrino, invece, avrà un confronto con Marcello Barbieri prima di lasciare la città milanese.

Il Paradiso delle Signore 14-18 dicembre, nuove puntate settimanali su Rai 1

Agnese chiederà a Rocco e Salvatore di arrivare puntuali per il presepe. Roberta, dopo un'accurata riflessione, si sentirà pronta a parlare con le Veneri del suo trasferimento a Bologna.

Intanto Clelia dovrà iniziare a cercare qualcuno che sostituisca la giovane Pellegrino al grande magazzino. Marcello sembrerà arrivare finalmente a un accordo con Mantovano, il quale in queste ultime settimane gli è stato con il fiato sul collo. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Barbieri riuscirà a patteggiare così la sua libertà e, dopo averlo fatto, correrà immediatamente dalla Pellegrino per chiederle se vuole diventare sua moglie. Agnese sarà pronta a parlare ai figli della sua storia d'amore con Armando, ma suo marito Giuseppe ritornerà a Milano pronto per ricongiungersi con i suoi familiari. Ovviamente la signora Amato non sarà affatto contenta di rivedere l'uomo e, inoltre, anche Ferraris sarà parecchio preoccupato: la sarta cercherà di rassicurarlo dicendogli che tra loro non cambierà niente e che lei continuerà ad amarlo.

Luciano, invece, inviterà Federico a trascorrere qualche giorno di festa con la sua famiglia, anche se il giovane Cattaneo deciderà di prendersi del tempo prima di accettare. Al grande magazzino l’iniziativa dei cesti avrà molto successo, tanto che Vittorio deciderà di prolungarla.

Agnese a disagio a causa di suo marito, Marcello riesce ad avere un confronto con Roberta

Giuseppe farà di tutto per recuperare il rapporto con Agnese e Salvatore, arrivando addirittura a creare attriti. Tuttavia le sue giustificazioni per aver abbandonato la famiglia ed essersi rifatto una vita in Germania non convinceranno nessuno, a parte suo nipote Rocco.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 14 al 18 dicembre, Adelaide non prenderà molto bene la scelta fatta da Vittorio e Marta di rinunciare al Natale con la famiglia Guarnieri, per stare accanto ai nipoti. Umberto, invece, vorrà essere sicuro che il dottor Conti non riveli a sua moglie la vicenda di Federico. Le Veneri decideranno di fare un regalo di addio a Roberta mentre il suo fidanzato continuerà ad essere perseguitato dalla presenza del Mantovano, che minaccia di far del male alla sua ragazza se non gli dà un alibi per una rapina della sera precedente. A questo punto, Marcello sarà costretto a confrontarsi con Ludovica Brancia, con la quale prenderà una scelta drastica. Giuseppe, accorgendosi dell’importanza che Armando ha per la sua famiglia, deciderà di fare buon viso a cattivo gioco: l'uomo si presenterà al grande magazzino per mettere Agnese a disagio. La giovane Pellegrino confiderà a Gabriella di aver visto il Barbieri baciarsi con Ludovica.

Agnese riceverà un bel regalo da parte di Armando, mentre Giuseppe ha in mente di portare la moglie a Partanna per Natale. Umberto avrà in mente di fare un regalo a Federico, invece Cosimo organizzerà una serata romantica al Circo per risollevare il morale di Gabriella, triste per la partenza di Roberta. Quest'ultima avrà un confronto con Marcello prima di lasciare da sola Milano, ma forse non saprà mai che il tradimento del suo fidanzato era l’unico modo per salvarle la vita dopo le minacce di Mantovano.