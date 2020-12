Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in onda dal 6 all'11 dicembre su Canale 5, annunciano grandi novità. In dettaglio, Tiburcio e Hipolito indagheranno su Estefania dopo che il capitano Huertas aveva trovato alcune irregolarità sulla sua carta identità. I due uomini, infatti, vedranno la loro ricattatrice consegnare delle banconote ad un uomo misterioso.

Il Segreto, puntate 6-11 dicembre: Tiburcio vede Estefania consegnare dei soldi ad un uomo

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda dal 6 all' 11 dicembre, narrano che un luminare non riuscirà a formulare una vera diagnosi per il povero Raimundo, ormai in stato vegetativo da molti giorni.

Francisca, a questo punto, comincerà a credere che suo marito non abbia possibilità di guarigione, sebbene lo stimoli di continuo alla ricerca di una sua reazione. Ma ecco sopraggiungere il colpo di scena: Emilia tornerà a Puente Viejo per riabbracciare il padre dopo essere stata informata delle sue gravi condizioni da Matias.

Nel frattempo, Begona sarà dimessa dalla struttura psichiatrica austrica, tanto da giungere nella cittadina iberica. Qui, Manuela e Ignacio sospetteranno che la donna non sia ancora guarita dai suoi problemi mentali. Infine Tiburcio e Hipolito fotograferanno Estefania mentre consegna una busta piena di soldi ad un uomo misterioso.

Rosa e Adolfo diventano marito e moglie

Dagli spoiler de Il Segreto trasmessi a metà dicembre in televisione si evince che Isabel tenterà di convincere Adolfo non sposare Rosa.

Tuttavia il fratello di Tomas non ascolterà il consiglio della madre, in quanto vuole assumersi la responsabilità del bambino che porta in grembo la sua sposa. Una decisione che sconvolgerà la marchesa, che avrebbe voluto per suo figlio un futuro diverso.

Intanto, il giorno del matrimonio sopraggiungerà senza intoppi. In questa occasione, Rosa e Adolfo saranno molto agitati, a differenza di Begona che sarà entusiasta per l'evento.

A tal proposito, Isabel tenterà fino all'ultimo di dissuadere Adolfo dal rinunciare al matrimonio, sebbene invano. Il De Los Visos e la giovane Solozabal diventeranno marito e moglie davanti a Dio e gli uomini.

Matias in ansia per Alicia

Alicia, nel frattempo, si recherà a La Habana per lasciare il suo posto di lavoro, in quanto ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle elezioni di sindaco.

Purtroppo la sua decisione sarà minacciata da un'associazione segreta, intenzionata a mantenere la monarchia in Spagna. Per questo motivo, Matias sarà molto in ansia per la sorte della Urrutia, tanto da tentare di farle cambiare idea. Ma la ragazza non si farà intimidire dalle minacce, tenendo un discorso in piazza per ufficializzare la sua candidatura alle elezioni.

Don Filiberto, invece, verrà trasportato in una sala dove si risveglierà in catene, accerchiato da alcuni uomini incappucciati. Qui, i membri dell'associazione minacceranno di giustiziarlo, se poi non venisse liberato. Alla fine, il prelato tornerà in paese come se niente fosse successo.