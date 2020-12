Nella puntata di Uomini e donne trasmessa il 21 dicembre, è andata in onda la scelta di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono. Una decisione sofferta, che è giunta dopo una settimana difficile per lui. Il tronista non è riuscito a trattenere le lacrime e a stento é riuscito a parlare, dicendo poche ma sentite parole, dopo le quali i presenti in studio hanno applaudito all'indirizzo del giovane romano. Parole di conforto e di apprezzamento sono arrivate in particolare da Davide Donadei e Sophie Codegoni.

Gianluca in lacrime lascia il Trono di Uomini e donne

La decisione di Gianluca De Matteis andata in onda nella puntata del 21 dicembre, ha colto di sorpresa tutti i presenti in studio.

La sua scelta è stata particolarmente difficile ed è stata presa nel corso dell'ultima settimana. Il giovane, in lacrime, è riuscito a fare un discorso toccante in cui ha definito l'avventura di Uomini e donne come "uno dei più bei viaggi". Poi Gianluca si è detto amareggiato per non essere riuscito a costruire nulla con nessuna delle corteggiatori ma, a questo punto, è intervenuta in suo soccorso Maria De Filippi.

U&D, Davide su Gianluca: 'Lui è veramente fantastico fuori'

Maria De Filippi non solo si è detta dispiaciuta per l'abbandono di Gianluca, ma ha cercato di fargli capire che forse lui, in questo momento, non è pronto per viversi una storia d'amore.

Non sono mancati i ringraziamenti di De Matteis a tutti quanti, compresi coloro che lavorano nel programma.

I presenti in studio lo hanno applaudito e hanno compreso il suo disagio. In particolare, l'altro tronista Davide Donadei, con il quale aveva avuto in passato qualche battibecco, ha voluto precisare che fuori dallo studio di U&D vanno molto d'accordo e ha aggiunto: "Lui è veramente fantastico fuori". Anche l'altra collega Sophie Codegoni, ha avuto parole di apprezzamento per Gianluca che ha definito come "un fratellone".

De Matteis lascia il Trono, le reazioni nello studio di U&D

Tra i tanti che in passato lo avevano criticato, si segnala Gianni Sperti che, questa volta, si è mostrato alquanto dispiaciuto. Tina Cipollari ha riservato molti complimenti a Gianluca che ha definito come un ragazzo bravo e gentile, aggiungendo: "secondo me ha lasciato un ricordo bellissimo".

La reazione di Armando invece, é parsa un po' interlocutoria. Lo si è visto solo con un leggero sorriso nel momento in cui Gianluca si è commosso. Tra il cavaliere partenopeo e De Matteis, i rapporti non sono mai stati dei migliori. Anche Gemma non ha nascosto il proprio dispiacere.