Valentina Autiero è stata in questi ultimi anni, una delle protagoniste assolute del Trono Over. Da quando è tornata per raccontare la rottura con Germano Avolio, non la si è più vista nello studio di Maria De Filippi. Ora però, a distanza di qualche settimana, sembra più serena e pronta a rimettersi in gioco, così come dichiarato dalla stessa sulle pagine del settimanale di Uomini e donne. L'ex dama si è raccontata a cuore aperto svelando alcuni sogni nel cassetto, come quello di diventare madre, magari già nel 2021.

Valentina Autiero pronta a tornare a Uomini e donne

I fan di Uomini e donne hanno certo sentito la mancanza di Valentina Autiero in queste settimane.

La dama romana infatti, dopo l'apparizione insieme a Germano Avolio, nella quale hanno raccontato i motivi della loro rottura, non è più tornata in trasmissione. Durante l'intervista Valentina ha dichiarato di essere pronta a tornare in studio: "Sono pronta a rimettermi in gioco", ha confessato la dama che ha poi tenuto a specificare come le lacrime versate per Germano siano state dovute alla sua sensibilità.

I desideri di Valentina per il 2021: 'Vorrei avere un figlio'

Nel corso dell'intervista, Valentina Autiero ha parlato anche del riavvicinamento tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Secondo alla dama, Roberta dovrebbe rivolgere il suo interesse verso un cavaliere nuovo e non verso qualcuno con cui è già andata male in passato. Detto ciò, è stato chiesto a Valentina cosa si aspetta dall'anno che verrà e la dama romana ha esordito dicendo: "Vorrei avere un figlio".

Valentina infatti, si augura che nel 2021 possa mettere le basi per costruire una famiglia. A questo punto, viene da pensare che abbia tutte le intenzioni di trovare, magari proprio a Uomini e donne, un uomo con cui costruire qualcosa di solido, un uomo che la faccia divertire, che sappia come prenderla e che voglia solo lei.

U&D, Valentina Autiero sulla rottura con Germano: 'È andata come doveva andare'

Pare dunque che a breve i telespettatori di Uomini e donne la rivedranno ancora in studio. Intanto proprio Autiero, ha rivelato di non aver più sentito Germano dal giorno in cui si confrontarono in studio. Per Valentina, Germano resta comunque una persona importante e, seppure la loro frequentazione sia stata breve, gli porta rispetto.

Per questo la dama romana si è dispiaciuta del fatto che l'ex cavaliere sia stato attaccato sui social dopo quanto accaduto tra loro. Valentina durante l'intervista ha infatti voluto fare una precisazione al riguardo: "È andata come doveva andare". Valentina non rinnega nulla di quanto c'è stato con Germano, non prova né rabbia né rancore nei suoi confronti, segno questo che la dama ha trovato finalmente la serenità e lo stato d'animo giusto per rimettersi in gioco.