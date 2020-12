Nella puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 10 dicembre, Valentina Dartavilla Lupi si è ritrovata a dover rispondere a delle accuse mosse da Maurizio nei suoi riguardi. Nel discorso è stato tirato in ballo anche Nicola Mazzitelli, il cavaliere assente da qualche settimana, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Quanto andato in onda è parso un po' diverso da quanto riportavano le anticipazioni, che avevano fatto trapelare un presunto accordo tra il cavaliere e la dama e anche di un'intimità tenuta nascosta alla redazione. In puntata è emersa una versione diversa e che ha spinto Nicola a intervenire sui social prendendosela con coloro i quali lo hanno infangato in questi ultimi giorni, senza conoscere la realtà dei fatti.

U&D, puntata 10 dicembre: nessuna tresca tra Valentina e Nicola Mazzitelli

L'ex cavaliere Nicola Mazzitelli è stato tirato in ballo nella discussione avvenuta tra Valentina e Maurizio nel corso della puntata di Uomini e donne del 10 dicembre. Quanto andato in onda, non corrisponde però a ciò che circolava sui siti di anticipazioni. In puntata, si è parlato di Costantino e Nicola M., ma è emerso che solo il primo avrebbe avuto rapporti intimi con Valentina. Con Nicola, a causa anche del suo abbandono, non vi è stato nulla. Ciò ha di fatto smentito ciò che circolava da giorni, ossia che Nicola e Valentina fossero d'accordo per uscire insieme dal programma e che i due fossero stati anche in intimità.

Nicola M. sbotta sui social: 'Mi avete infangato per quindici giorni'

Visto quanto andata in onda su canale 5, Nicola M. si è visto in dovere di intervenire, sfogandosi per tutte le maldicenze circolate sul suo conto sino ad oggi. In particolare, l'ex cavaliere ha dichiarato: "Mi avete infangato per quindici giorni, era stato scritto che ero io che ero andato con Valentina.

Invece oggi in puntata è uscito che è stato Costantino a mettersi d’accordo con lei e ad andare con lei”. In seguito, Nicola ha voluto chiarire di aver chiuso con Valentina l'ultima volta che è stato a Uomini e donne. Come noto, successivamente, il cavaliere non ha più partecipato al programma a causa della positività alla Covid-19.

L'ex di U&D Nicola M. contro i detrattori: 'Prima di sparare ca... chiedete'

Stando a quanto dichiarato, Nicola M. è guarito dal virus, ma non ha fatto ancora ritorno a Uomini e donne in quanto impegnato con il suo lavoro. Proprio la mancanza di tempo dunque, sarebbe alla base del suo mancato rientro in trasmissione. L'uomo si è chiesto a questo punto: "ma quando avrei avuto il tempo di andare con Valentina? la prossima volta prima di sparare ca... chiedete, perché io non ho fatto niente, non l'ho nemmeno sfiorata". Un amaro sfogo quello di Mazzitelli, che si è sentito accusare ingiustamente per quindici giorni per cose, a detta sua, riportate erroneamente dai siti di anticipazioni tv.