Un posto al sole nei prossimi episodi vedrà Serena e Filippo fare una scelta che potrebbe sconvolgere nuovamente la loro vita. I due, come rivelano le anticipazioni Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 4 all'8 dicembre, accoglieranno in casa loro Leonardo, il quale chiederà loro aiuto. Nel frattempo, Marina dopo aver scoperto che dietro alla crisi dei Cantieri c'era Roberto, si allontanerà da lui e deciderà di lasciare Napoli in compagnia di Fabrizio per prendersi cura di lui. Intanto, Raffaele avrà una discussione con suo figlio Diego, il quale vede la vita differentemente da lui.

Infine, Jimmy e Bianca rischieranno di mettersi nei guai mentre Alex riceverà un'importante offerta di lavoro.

Un posto al sole, trame 4-8 gennaio: Fabrizio ricoverato in ospedale

Il piano di Roberto è stato svelato e Fabrizio si sentirà talmente male da rendersi necessario il ricovero in ospedale. Marina, come rivelano le trame di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre, sarà in grande ansia per lui, mentre Ferri dovrà gestire la profonda distanza che lui stesso ha scavato con la Giordano. Nel frattempo, Filippo e Serena si renderanno conto di ciò che ha fatto Roberto pur di riprendersi i Cantieri: quindi per questo motivo, avranno il timore che possano essere coinvolti in una guerra senza esclusione di colpi tra lui e Marina. Poco dopo, Jimmy e Bianca decideranno di giocare con il boomerang che la piccola Boschi ha ricevuto in regalo contravvenendo alle raccomandazioni dei genitori, ma agendo in tal modo rischieranno di mettersi nei guai.

Intanto, Marina rifletterà a lungo prima di prendere una decisione che potrebbe cambiare in maniera definitiva la sua vita. Intanto, Bianca e Jimmy capiranno che dire bugie porta soltanto problemi. Più tardi, Raffaele e Diego avranno una discussione e verranno fuori i differenti punti di vista dei due sulla vita.

Un posto al sole, spoiler fino all'8 dicembre: Marina decide di lasciare Napoli

Marina deciderà di lasciare Napoli per potersi prendere cura al meglio di Fabrizio, ma nel frattempo farà un incontro che le farà venire un grandissimo desiderio di vendetta. La Giordano si preparerà a partire insieme al fidanzato ed entrambi rivivranno gli attimi salienti della loro relazione.

Nel frattempo, Diego contro il parere del padre porterà avanti il progetto imprenditoriale che ha in mente, anche se reperire il denaro necessario a finanziarlo risulterà più difficile del previsto. Intanto, Vittorio vivrà grandi attimi di crisi, mentre Alex riceverà una proposta di lavoro inattesa che potrebbe portarla lontana da Napoli. La giovane proverà a parlarne al fidanzato, ma lui sembrerà essere preso soltanto da sé stesso e così Patrizio deciderà di fare qualcosa per aiutare la giovane. Poco dopo, Leonardo che starà sempre più male, si rivolgerà a Filippo e Serena per chiedere loro aiuto, visto che si troverà in una situazione davvero complicata al punto tale che la sua vita sta andando letteralmente in frantumi.

Serena e Filippo accolgono Leonardo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Filippo e Serena decideranno di aiutare Leonardo e lo accoglieranno persino a casa loro. Tuttavia, avranno diversi dubbi sulla vicenda che non riusciranno a risolvere. Nel frattempo, Alex mediterà a lungo sulla proposta di lavoro all'estero e penserà di rifiutarla anche se si renderà conto che le costerebbe molto farlo. Infine, Cerruti aspetterà il rientro a Napoli di Guido, ma ci sarà un imprevisto. Che cosa accadrà? Non ci resta che attendere i prossimi episodi della seguitissima soap partenopea per scoprire come andranno le cose.