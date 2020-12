Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, Una vita, principalmente incentrata sulla vita, gli amori e le disavventure di un gruppo di condomini residenti in un quartiere cittadino chiamato Acaias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Rosina per risollevare il morale a Susana, le indagini svolte da Felipe per salvare Marcia, sullo strano comportamento che Emilio avrà nei confronti di Cinta.

Cinta è abbattuta a causa di Emilio

Le anticipazioni di Una vita segnalano che Genoveva ritornerà ad interessarsi al progetto per il rimpatrio dei soldati feriti dal Marocco, per evitare che i suoi vicini possano criticarla in qualche modo. Felice che sia ritornata la pace all'interno della sua famiglia, Carmen deciderà di eseguire il rito della verticale di Cabrahigo in strada. Spaventato a morte al pensiero di dover volare, Servante farà di tutto per evitare di portare a termine il compito che gli è stato dato da Cesareo e Fabiana. Quest'ultimi se ne renderanno conto e decideranno di vendicarsi di lui. Dopo essersi resa conto che Susana è molto depressa, Rosina la inviterà ad una gara di disegno per aiutarla a svagarsi. Nel frattempo, Emilio si comporterà in maniera molto strana nei confronti di Cinta, spingendo la giovane a credere che lui le stia nascondendo qualcosa.

Sconsolata per il comportamento del fidanzato, la cantante si confiderà con Bellita, che deciderà di parlarne con Felicia.

Genoveva offre dei soldi a Felipe

Subito dopo aver saputo da Andrade il prezzo di Marcia, Felipe deciderà di impegnare i gioielli di Celia per racimolare la somma necessaria per riavere la sua fidanzata. Nel frattempo, Genoveva costringerà Ursula a rivelarle tutti i particolari del suo piano per allontanare Marcia da Acacias.

Saputo ciò, la Salmeron fingerà di voler aiutare Felipe, offrendogli del denaro per riscattare Marcia. L'avvocato declinerà la sua offerta, non mostrando alcun interesse nei suoi confronti. Poco dopo, Felipe incontrerà Mauro che gli rivelerà di essere ancora un poliziotto alle dipendenze di Mendez. Sconvolto da tale rivelazione, Felipe deciderà di portare avanti da solo le trattative con Andrade.

Emilio si recherà a casa dei Dominguez per chiedere ufficialmente la mano di Cinta, la otterrà dopo aver parlato con Bellita e Josè. Stanco di aspettare che la polizia avvii il piano per salvare Marcia e le altre ragazze, Felipe contatterà il delinquente e gli chiederà il prezzo per liberare tutte. Susana si convincerà di aver ritrovato il suo tocco artistico anche se Felicia, Rosina e Casilda non la pensano allo stesso modo.