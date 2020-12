Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Una vita con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna. L'avvocato Felipe scoprirà un segreto che riguarderà la vita sentimentale della perfida Genoveva Salmeron e tutto questo accadrà quando l'Alvarez Hermoso deciderà di allearsi con la Salmeron per salvare la vita di Natalia Quesada che è finita in carcere. Quest'ultima verrà ingaggiata dalla Salmeron per sedurre Felipe e farlo allontanare sempre di più dalla domestica brasiliana Marcia Sampaio. Natalia riuscirà nel suo intento, ma succederà qualcosa di inaspettato per la sorella di Aurelio.

Infine, Natalia passerà alcuni giorni in carcere e verrà aiutata da Felipe.

Spoiler spagnoli, Una Vita: Natalia Quesada verrà aiutata da Felipe

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, Natalia finirà per provare dei veri sentimenti per l'Alvarez Hermoso. Genoveva Salmeron sarà pronta a cambiare il suo piano, ma la sorella di Aurelio finirà in prigione con l'accusa di omicidio nei confronti di Felicia. L'accusa arriverà direttamente da Marcos e Felipe e Genoveva faranno di tutto per aiutare Natalia. Nel frattempo, Felipe andrà da Aurelio per aggiornarlo sulla vicenda, ma Marcos vorrà che la giovane venga estradata in Francia. Aurelio, per aiutare sua sorella, farà di tutto e si ritroverà anche a infrangere le leggi del suo paese.

Prossimi episodi, Una Vita: Genoveva organizzerà un piano per salvare Natalia

Nei prossimi episodi della soap opera Una Vita, Felipe scoprirà Genoveva in soggiorno insieme ad Aurelio Quesada e l'Alvarez Hermoso capirà che la donna sta aiutando Natalia per amore di Aurelio. Inoltre, le anticipazioni rivelano che il Quesada cederà alla passione con Genoveva Salmeron e la loro unione diventerà sempre più forte e complicata.

Infine, la perfida dark lady si mostrerà molto comprensiva nei confronti di Natalia e in questo momento delicato e difficile, deciderà di passare la notte accanto a lei.

Anticipazioni Una Vita: Natalia verrà scarcerata con l'aiuto dell'avvocato Felipe

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che la giovane Natalia confesserà a Genoveva Salmeron di aver subito alcuni abusi da Marcos quando si trovava in in Messico.

Inoltre, subito dopo, arriverà in prigione l'avvocato Felipe con l'ordinanza di rilasciare libera la Quesada. Infine, la dark lady di Acacias 38 deciderà di incontrare Marcos e gli dirà di sapere tutta la verità tra lui e la sorella di Aurelio. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera Una Vita, bisognerà attendere le anticipazioni che andranno in onda in Spagna.