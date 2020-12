Arrivano le nuove anticipazioni spagnole di Una vita, la soap opera iberica ambientata in un quartiere cittadino spagnolo dei primi decenni del Novecento. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate che sono state trasmesse in Spagna dal 7 all'11 dicembre su La1. I telespettatori italiani avranno modo di seguire le nuove vicende fra qualche mese su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 14:10.

Le nuove vicende della soap saranno principalmente incentrate sull'omicidio di Felicia, sulla detenzione forzata di Natalia, sulle indagini svolte da Felipe per scoprire l'identità dell'assassino della Pasamar e sui tentativi fatti da Genoveva per aiutare Natalia e riavvicinarsi a Felipe.

Marcus accusa Natalia

Le anticipazioni spagnole di Una vita ci segnalano che tutto il quartiere rimarrà profondamente sconvolto dalla morte violenta di Felicia. Lo sgomento generale spingerà la polizia ad avviare le prime indagini per capire chi abbia potuto avvelenare la madre di Emilio. Tutte le prove raccolte dalla guardia civile indicheranno Natalia come possibile assassina di Felicia. La difficile posizione della sorella di Aurelio verrà peggiorata dalla deposizione rilasciata da Marcos che, approfittando della situazione, deciderà di accusare la giovane di omicidio per vendicarsi di un torto subito dalla famiglia Quesada in Messico. Dopo aver ascoltato Marcos, infatti, la polizia arresterà Natalia e la condurrà in prigione.

Aurelio si scusa con Marcus

Dopo l'arresto di Natalia, Genoveva approfitterà della situazione per avvicinarsi a Felipe con la scusa di aiutare Quesada a uscire di prigione. A tal proposito, Salmeron chiederà ad Aurelio di scusarsi con Marcus in modo che quest'ultimo possa ritirare la sua deposizione contro Natalia. L'uomo inizialmente rifiuterà ma poi accetterà di porgere pubblicamente le sue scuse al rivale per il bene della sua famiglia.

Aurelio, infatti, chiederà scusa a Marcus per strada davanti a tutti anche se quest'ultimo non le accetterà.

Convinto che Natalia non abbia potuto commettere un atto così abominevole, Felipe deciderà di indagare personalmente per scoprire chi ha ucciso Felicia. In questo modo, l'uomo scoprirà che Natalia si trovava davanti al palazzo della vittima il giorno in cui fu uccisa.

Proseguendo con le indagini, l'avvocato riuscirà a scoprire che a uccidere Felicia è stata la serva Soledad e non Natalia, esattamente come sospettava Mendez prima di subire il pestaggio.

Genoveva si recherà in carcere per prelevare Natalia, finendo per assistere a uno degli incubi della ragazza. Prima di svegliarla Salmeron avrà modo di sentirla nominare più volte Marcus. L'episodio insospettirà Genoveva, spingendola a credere che possa essere successo qualcosa fra Natalia e Marcus quando si trovavano in Messico.