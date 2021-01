La quinta edizione del Grande Fratello Vip passerà alla storia come quella che è durata il maggior numero di settimane in assoluto. I concorrenti, infatti, sono reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà dallo scorso mese di settembre: inizialmente la finale era prevista per dicembre, poi, complice il grande successo ottenuto in prime time, Mediaset ha scelto di far slittare tutto a febbraio. Qualche settimana fa, parlando del prolungamento di questo GF Vip, Alfonso Signorini aveva annunciato ai Vipponi che la loro avventura sarebbe terminata l'8 febbraio 2021, ma questa non è la realtà dei fatti.

In queste ore, infatti, Mediaset ha reso nota la data effettiva dell'ultima puntata di questa edizione e i Vipponi dovranno restare in casa per tutto il mese di febbraio.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla finale: chiusura prevista il 26 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 5 arrivano dalle pagine di Publitalia, la concessionaria che diffonde in anteprima i palinsesti delle reti Mediaset. In questi giorni è stato annunciato che la data della finalissima di questa edizione del reality show condotto da Signorini è stata posticipata al prossimo 26 febbraio.

Questo, quindi, vuol dire che i concorrenti dovranno restare "reclusi" tra le mura domestiche di Cinecittà per tutto il mese di febbraio e soltanto venerdì 26 febbraio conosceranno il nome del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi messo in palio dalla produzione.

I concorrenti stanchi della permanenza nella casa del GF Vip

Una notizia che potrebbe non piacere agli attuali concorrenti in gara, molti dei quali hanno già fatto sapere di essere arrivati allo stremo delle loro forze psicologiche e di non avere più la forza necessaria per portare avanti questa avventura che li vede reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà e isolati dal mondo esterno.

Dalla parte dei concorrenti di questo GF Vip 5 si è schierato anche la maggior parte del pubblico social che segue e commenta le avventure dei Vipponi in rete.

Scatta la protesta social per il prolungamento del Grande Fratello Vip

Sono tanti coloro che hanno puntato il dito contro la produzione, accusata di voler "speculare" sulle debolezze dei concorrenti che essendo stanchi, si lasciano andare spesso a sfoghi molto duri (come nel caso di Maria Teresa Ruta).

Insomma una vera e propria protesta quella nata in queste ore sul web, che ha spinto i fan del GF Vip ad aprire anche una petizione per raccogliere firme e chiedere alla produzione del reality show di far terminare questa edizione non oltre la data stabilita dell'8 febbraio.