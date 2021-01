Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2021 e le ultime anticipazioni sulla kermesse musicale rivelano che la Rai ha confermato la messa in onda dal 2 al 6 marzo in prima serata. Al timone delle cinque serate in onda in diretta dal Teatro Ariston ci sarà Amadeus, che torna per il secondo anno consecutivo dopo il successo della passata edizione. E intanto circolano i nomi degli ospiti che parteciperanno alla kermesse: tra questi potrebbe esserci anche l'attore turco Can Yaman, star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno.

Can Yaman potrebbe sbarcare come ospite al Festival di Sanremo

Nel dettaglio, le ultimissime anticipazioni sul Festival di Sanremo 2021 rivelano che al Teatro Ariston, dal 2 al 6 marzo, potrebbe esserci anche l'attore Can Yaman che in questo ultimo anno ha conquistato il gradimento del pubblico italiano grazie al ruolo di Can Divit interpretato nella soap DayDreamer in onda con successo su Canale 5.

In queste ultime settimane, Can è al centro del gossip per la sua storia d'amore con Diletta Leotta: a quanto pare tra i due sarebbe sbocciato l'amore durante un recente soggiorno dell'attore a Roma, dove ha girato un nuovo spot pubblicitario diretto dal regista Ferzan Ozpetek.

Il successo di Can Yaman in Italia: sarà il nuovo Sandokan in tv

La presenza di Can Yaman sul palco di Sanremo sarebbe sicuramente un bel colpo per Amadeus, dato che si assicurerebbero l'attore di spicco di questo momento che è stato scelto per il remake italiano di Sandokan, la serie evento prodotta dalla Lux Video, le cui riprese partiranno nella prossima estate.

Si vocifera che dietro la possibile presenza di Can Yaman all'Ariston ci sarebbe il suo manager, Andrea Di Carlo, noto alle cronache rosa per essere la nuova fiamma della cantante Arisa, attualmente insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi e presente nella rosa dei Big del prossimo Festival di Sanremo.

Le prime anticipazioni su Sanremo 2021: Elodie e Ibrahimovic con Amadeus

Inoltre le anticipazioni sul Festival rivelano che ci sarà spazio anche per la presenza fissa del calciatore Zlatan Ibrahimovic, annunciato dal conduttore stesso della kermesse. Calcherà il palco dell'Ariston, questa volta come co-conduttrice, la cantante Elodie che sarà al fianco di Amadeus in una delle cinque serate previste della kermesse canora.

Infine, il padrone di casa di Sanremo ha ammesso in una recente intervista che stanno lavorando per riuscire a realizzare la reunion di una famosa band sul palco dell'Ariston. Si vocifera che possa trattarsi degli 883, lo storico gruppo degli anni '90, capitanato da Max Pezzali.