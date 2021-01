Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che vedremo presto in onda raccontano che ci saranno dei nuovi intrighi e dei nuovi misteri che avranno come protagonista Genoveva. La perfida Salmeron, infatti, continuerà ad avere nel suo mirino l'ex marito Felipe che si innamorerà di una delle new entry della serie: trattasi della bella Natalia. Un duro colpo per Genoveva la quale arriverà a ordinare l'omicidio di questa sua nuova rivale.

Una vita, le anticipazioni spagnole: Natalia e Felipe si innamorano

Nel dettaglio, in un primo momento sarà la stessa Genoveva a chiedere aiuto a Natalia per fare in modo che la donna possa sedurre Felipe così da tenerlo sotto controllo.

In questo modo, infatti, la Salmeron crederà di avere tutto sotto controllo ma si sbaglierà di grosso, perché tra Natalia e Felipe scatterà la scintilla e i due nel giro di poco tempo si innamoreranno perdutamente l'uno dell'altro.

Il sentimento tra i due crescerà sempre più nel corso dei giorni e in particolar modo Natalia dimostrerà di tenerci per davvero all'avvocato, quando lo tirerà fuori dai guai in seguito all'accusa dell'omicidio di Marcos.

Le anticipazioni spagnole di Una vita, infatti, rivelano che dopo i pesanti sospetti su Felipe, Natalia si recherà al cospetto dell'ispettore di Polizia e confesserà di essere lei la vera responsabile della morte di Marcos.

Natalia in carcere: Genoveva ordina la sua morte

Sarà in seguito a questa confessione che Natalia finirà per la seconda volta in carcere e ben presto arriverà in cella una donna che ha uno scopo ben preciso.

La nuova arrivata confesserà subito a Natalia di essere stata mandata in carcere da Genoveva perché deve eseguire alla lettera gli ordini che le sono stati dati.

Ancora una volta, quindi, Genoveva proverà ad avere la meglio e a realizzare il suo ennesimo piano diabolico. Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una vita raccontano che la donna presente in carcere con Natalia avrà con sé una corda, con cui la fidanzata di Felipe dovrà togliersi la vita.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anticipazioni spagnole di Una vita: Natalia viene uccisa

Genoveva, infatti, ha ordinato la sua morte. Un durissimo colpo per Natalia, la quale dopo aver capito la gravità della situazione proverà a chiedere aiuto e farà appello alle guardie che si trovano al di fuori della sua cella. Purtroppo, però, per lei ci sarà ben poco da fare: il piano criminale di Genoveva andrà in porto e Natalia verrà uccisa.

L'ennesima dolorosa perdita per Felipe che, ancora una volta dovrà rinunciare alla donna amata per colpa della perfidia di Genoveva.