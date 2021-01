Si torna a parlare di Gilmore Girls - Una mamma per amica e, nell'ipotizzare un secondo revival, non si può fare a meno di pensare alla rivelazione di Rory fatta alla madre nell'ultimo minuto dell'episodio Autunno. La giovane ha rivelato di essere incinta, lasciando Lorelai stupefatta. Si tratta del quarto e ultimo episodio dell'ottava stagione della serie, A year in the life (in Italia Di nuovo insieme). L'interrogativo è ancora vivo, anche dopo quattro anni dal rilascio su Netflix: chi è il padre del figlio di Rory? Matt Czuchry, interprete di Logan, in una recente intervista, ha svelato di conoscere la risposta da tempo.

L'attore ha inoltre dichiarato di essere disposto a tornare nei panni del suo personaggio per un possibile secondo revival.

Matt Czuchry sugli autori di Una mamma per amica: 'Mi hanno detto chi è il padre del figlio di Rory'

Alla fine del revival di Una mamma per amica, Di nuovo insieme, la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino è riuscita a realizzare ciò che ha sempre voluto per il finale del suo show: far dire a Rory (Alexis Bledel) di essere incinta. Dopo aver rivelato la lieta notizia alla madre Lorelai (Lauren Graham) è calato il silenzio e sono partiti i titoli di coda. Più di quattro anni fa la serie si è conclusa proprio con questa scena e i fan attendono ancora di sapere chi sia il padre del bambino. In un'intervista a US Weekly, Matt Czuchry ha rivelato di conoscerne l'identità.

L'attore che interpreta uno dei fidanzati storici della giovane Gilmore, Logan Huntzberger, ha dichiarato di conoscere la risposta da tempo, da quando gli autori Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino gli hanno svelato il nome del padre. L'attore non ha mai rivelato l'identità dell'uomo, anche se in questi anni molte persone glielo hanno chiesto.

Il sequel del revival di Una mamma per amica: Czuchry sarebbe pronto a tornare

"Se tornassimo con un sequel del revival, gli autori potrebbero anche cambiare idea. Per questo non ho mai rivelato chi fosse il padre del figlio di Rory" ha dichiarato nella stessa intervista l'interprete di The Resident. L'attore statunitense ha lasciato intendere di essere disposto a tornare sul set di Una mamma per amica.

Czuchry ha ammesso: "Logan dovrebbe stare con Rory", quindi sembra avere le idee chiare su come dovrebbe andare a finire tra i due. Tuttavia, non bisogna dimenticare il personaggio di Jess Mariano (Milo Ventimiglia), un altro grande amore della Gilmore. Il giovane è apparso nel revival e, dal modo in cui ha guardato la ragazza in una delle ultime scene della serie, è stato palese ai fan che i suoi sentimenti verso Rory, probabilmente, non sono mai andati via. Dunque, non una, ma ben due questioni legate ad una delle due protagoniste e rimaste in sospeso. Bisogna precisare che attualmente non c'è nulla di ufficiale sul ritorno di Gilmore Girls. Nonostante tutto, i fan continuano a sperare.