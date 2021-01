Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno a partire dalle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 10 a sabato 16 gennaio, Brooke deciderà di lasciare Ridge perché ormai considererà finito il suo matrimonio con l'uomo. Inoltre Ridge quando tornerà in camera sua troverà Shauna, alla quale racconterà dei suoi problemi sentimentali con Logan.

Thomas chiede del tempo a Hope e Brooke per decidere sui documenti da firmare

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno trasmesse dal 10 al 16 gennaio, Brooke e Hope chiederanno espressamente a Thomas di firmare i documenti per l'adozione di Douglas.

Il giovane Forrester, in considerazione della scelta importante che dovrà prendere, chiederà a Logan del tempo per riflettere. In realtà si tratterà di una strategia studiata al solo scopo di ingannare la sua acerrima nemica. Intanto Brooke consegnerà la fede nuziale a Ridge, in quanto per lei il suo matrimonio è ormai giunto al capolinea.

Ridge si confida con Shauna in merito al suo rapporto con Brooke

Secondo le anticipazioni televisive fino al 16 gennaio, Brooke discuterà con Hope e Liam del fatto che Thomas ha preso in considerazione l'idea di lasciare il proprio figlio ai due ragazzi e che ha capito tutte le sofferenze che hanno patito. Intanto Logan senior si confiderà con sua sorella Donna in merito alla sua situazione sentimentale. Infatti l'idillio con il marito ha avuto fine e non sembrano esserci le condizioni per una riconciliazione.

Nel frattempo Ridge sarà intento a prepararsi per trascorrere la notte, quando con sua grande sorpresa troverà nella sua camera Shauna. Forrester senior si mostrerà lusingato della vicinanza dell'affascinante Fulton, ma il suo pensiero finirà per essere rivolto a Brooke. Alla fine si confiderà con Shauna del suo rapporto, irrimediabilmente compromesso, con la moglie.

Quinn racconta a Shauna dei suoi trascorsi passati con Ridge

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 10 a sabato 16 gennaio, Hope asseconderà quanto detto da Thomas, che le ha fatto una proposta alquanto provocatoria. Logan decide di rivedere il suo ex, questo solo ed esclusivamente per il bene del piccolo Douglas, al quale vuole assicurare un futuro stabile e sereno, ma non dirà niente a Liam perchè ha paura che possa ostacolarla.

Intanto Quinn si renderà conto che tra Ridge e Shauna si sta creando un legame speciale e racconterà all'amica della sua storia passata con Forrester. Inoltre Eric organizzerà una festa e Hope verrà a conoscenza che ci sarà pure Thomas, pertanto deciderà di andare anche lei. Infatti la giovane Logan si vorrà accertare che Thomas rispetti il patto stipulato di non chiedere la custodia esclusiva di Douglas. L'unico modo pertanto sarà quello di controllarlo il più possibile.