In Beautiful la vicenda legata alla custodia di Douglas sarà al centro delle trame in onda dal 24 al 30 gennaio. Nel dettaglio, Hope farà credere a Thomas di essere disposta a concedersi a lui e, per questo motivo il figlio di Ridge firmerà i documenti per la custodia congiunta di Douglas. In seguito, Hope nel tentativo di divincolarsi da Thomas, lo spingerà facendolo cadere in una vasca contenente dell'acido. Che fine avrà fatto Thomas?

Beautiful, anticipazioni: Hope continua con il suo piano per avere Douglas

Dando uno sguardo alle prossime trame di Beautiful, si scoprirà che Liam mostrerà le sue perplessità a Bill riguardo all'adozione di Douglas.

Il magnate sarà d'accordo con il figlio, al quale proporrà di tornare a lavorare alla Spencer Publications. Steffy invece, cercherà di convincere Thomas a non concedere la custodia di Douglas a Hope. Quest'ultima intanto sarà pronta a tutto pur di non lasciare il bambino tra le grinfie di Forrester Jr e continuerà con il suo piano, facendo leva sui sentimenti che l'ex prova ancora per lei.

Thomas casca nella trappola di Hope e firma i documenti per la custodia

In Beautiful, Thomas organizzerà una serata con Hope e Douglas. La sua ossessione per la giovane Logan non si sarà sopita e continuerà a sfruttare il figlio per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo, alla Forrester Creations saranno in corso dei lavori di manutenzione. Le lavatrici industriali dovranno essere ripulite con l'acido fluoridrico, una sostanza molto pericolosa.

Brooke intanto, si confiderà con Donna e le confesserà di essere preoccupata per Hope che, pur di ottenere la custodia di Douglas, si starà ritrovando vicino a Thomas. Alla Forrester Creations, Thomas firmerà i documenti per l'affidamento congiunto, cercando di convincere Hope a formare una famiglia con lui.

Beautiful, Hope spinge Thomas nella vasca di acido e teme di averlo ucciso

Dando uno sguardo alle prossime puntate di Beautiful, di fronte al rifiuto di Logan, Thomas capirà che la ragazza non ha nessuna intenzione di concedersi a lui e la situazione tra i due degenererà. Hope, credendo che Douglas sia in pericolo, lo cercherà per tutta la Forrester e arriverà sino al punto in cui ci saranno le vasche piene di acido.

Thomas la raggiungerà e, nel tentativo di divincolarsi, lo spingerà facendolo cadere nella vasca di acido fluoridrico. Il corpo di Thomas non riemergerà e Hope sconvolta, crederà di aver ucciso il suo ex. Sarà proprio così?

In attesa di scoprire cosa sarà accaduto a Thomas, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40. L'appuntamento domenicale è invece fissato alle 14, mentre per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play.