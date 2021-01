Arrivano nuove avvincenti trame di Beautiful: le anticipazioni svelano che Thomas non si perderà d'animo e continuerà a ossessionare Hope, nonostante sia felice con Liam e sia finalmente finito l'incubo che vedeva Beth lontano dai suoi genitori. Ora Buckingam è stato arrestato e passerà molto tempo in carcere. Flo ha donato il rene a Katie, sperando di essere redenta. E Steffy deve fare in conti con l'assenza di colei che credeva essere Phoebe, anche se Liam gliela ha fatta vedere di nascosto, cosa che farà infuriare Hope.

Nelle prossime puntate della soap, Thomas non riuscirà a controllare la sua patologia mentale e sfogherà le sue frustrazioni su Douglas.

Hope e Brooke proseguiranno con il loro piano volto a far firmare le carte per l'adozione del piccolo, ma qualcosa non andrà come previsto.

Beautiful, le nuove anticipazioni: uno strano Halloween a casa Forrester

Arriverà presto la festa di Halloween e a casa di Steffy verrà organizzata una festa per i bimbi. Mentre lei e Liam saranno impegnati a far giocare Kelly e Beth, Hope sarà in compagnia di Douglas e Thomas, decisa a ottenere l'agnognata firma.

Steffy e Liam avranno modo di parlare dell'adozione di Douglas, senza dubbio non al sicuro a casa di Thomas e Vinny. Hope è stata sempre l'unica costante nella vita del piccolo, ancora scosso per la perdita prematura della madre Caroline e per le frequenti cattiverie del padre, ancora in collera con lui per essersi lasciato scappare il segreto su Beth.

Thomas e Hope pericolosamente vicini

Per raggiungere il suo obiettivo, Hope sa che l'unico modo è far leva sui sentimenti d'amore che Thomas prova per lei. Dopo averlo aiutato a mettere a dormire Douglas, gli chiederà nuovamente di firmare le carte dell'adozione. Il giovane Forrester, credendo sia una scusa per riavvicinarsi a lui, le accarezzerà dolcemente il collo, ricordandole quanto erano felici insieme.

Intanto, al piano di sopra, Ridge e Shauna scherzeranno sui loro costumi e si lanceranno frecciatine intriganti. Shauna ribadirà poi a Forrester di desiderare con tutto il cuore che Brooke e la famiglia Logan riaccettino Flo nella loro famiglia dopo il suo gesto generoso che ha permesso di salvare la vita a Katie.

Il ricatto di Thomas nei nuovi episodi di Beautiful

La situazione tra Hope e Thomas si farà molto tesa. Il giovane Forrester le farà capire di essere pentito: se potesse rifare tutto da capo, non avrebbe rovinato tutto con i suoi colpi di testa. Hope gli ribadirà di voler far parte della vita di Douglas, sentendosi una madre per lui.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Thomas manderà a monte il piano di Hope. Avendo intuito di poter far leva sul suo istinto materno e sul grande amore che prova per Douglas, la ricatterà subdolamente.

Le parole di Thomas faranno raggelare Hope: ''Se ti concedi a me, ti darò Douglas''. Ovviamente Hope non accetterà la proposta e si divincolerà per uscire dalla stanza, sentendosi soffocare. Il suo rifiuto non farà altro che alimentare la rabbia di Thomas, ora certo di essere solo stato preso in giro per arrivare a suo figlio.