Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio (con interruzione mercoledì 6 gennaio) su Canale 5 alle 13:40, Hope e Liam avranno ormai preso un'importante decisione: la coppia vorrà adottare il piccolo Douglas. Nel frattempo Brooke condividerà la scelta dei due e li aiuterà con i documenti necessari per richiedere l'adozione ufficialmente. Quando Thomas verrà a conoscenza delle intenzioni di Hope e Liam, andrà su tutte le furie e cercherà sin da subito di impedire alla coppia di portargli via il suo bambino.

Successivamente Brooke e sua figlia proveranno a convincere il figlio di Ridge a prendere la decisione giusta, se non altro per il bene di Douglas. Thomas non saprà come affrontare la situazione e dovrà prendere una decisione il prima possibile, per evitare di far soffrire il suo bambino, ma per l'uomo non sarà affatto facile lasciarlo andare.

Anticipazioni Beautiful: Hope vuole adottare Douglas

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 4 all'8 gennaio, Brooke sarà desiderosa di aiutare sua figlia, così si recherà da Hope e Liam con i documenti utili alla pratica di adozione del piccolo Douglas. Lo Spencer, però, sarà assai confuso e non sarà convinto della decisone delle due donne. In seguito Thomas verrà a scoprire che Hope ha intenzione di sottrargli la patria potestà di Douglas, così il Forrester si recherà immediatamente dalla donna per cercare di riprendersi suo figlio.

Thomas decide di affidare Douglas a Hope

Ridge Forrester sarà assai angosciato per la situazione venutasi a creare all'interno della sua famiglia, così cercherà di far riconciliare Thomas con sua sorella Steffy. Frattanto Hope e Brooke faranno di tutto per convincere Thomas a firmare i documenti per l'adozione di Douglas. Inizialmente il Forrester non avrà alcuna intenzione di accettare il volere di Hope, ma in un secondo momento, seppur a malincuore, cambierà idea e deciderà di affidare Douglas alla Logan.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Thomas prometterà a Hope di firmare i documenti quanto prima, l'uomo sarà ormai convinto che quella sia la soluzione migliore per il bene di suo figlio.

Le puntate di Beautiful in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi in streaming online, attraverso la piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

Per accedere al sito bisogna prima registrarsi gratuitamente, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video riguardanti le trame e i personaggi della soap opera americana.