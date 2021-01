Il momento di debolezza di Brooke che, come noto, avrà baciato Bill Spencer, costerà caro ai due protagonisti di Beautiful. Nelle prossime puntate della soap Usa, infatti, Quinn entrerà in possesso del video girato da Shauna e farà in modo che Ridge e Katie vedano con i loro occhi il tradimento dei rispettivi compagni. La reazione di Ridge sarà furiosa, tanto da arrivare a prendere a pugni Bill. In seguito, lo stilista si farà consolare da Shauna con la quale trascorrerà una notte folle a Las Vegas.

Beautiful, Quinn fa in modo che Ridge scopra del bacio tra Bill e Brooke

In Beautiful, nel corso delle prossime settimane, i telespettatori vedranno come il matrimonio di Ridge e Brooke sarà di nuovo messo in discussione.

Questa volta sarà Quinn a mettere i bastoni tra le ruote ai due coniugi, dopo essere venuta a sapere del bacio tra Bill e Brooke. Un momento di debolezza quello della maggiore delle Logan che, in un periodo di crisi con Ridge, si è lasciata andare per un attimo con il magnate. La scena sarà stata ripresa da Shauna con il cellulare. Un video finito nelle mani di Quinn, che lo utilizzerà per sbarazzarsi una volta per tutte di Brooke.

La moglie di Eric, caricherà il filmato su un album digitale, un regalo in occasione della festa organizzata per la riconciliazione di Ridge e Brooke: una riconciliazione che però non avverrà.

Spoiler di Beautiful: Ridge sferra un pugno a Bill dopo aver visto il filmato del bacio

Il ricevimento organizzato per la riappacificazione dei coniugi Forrester non andrà come sperato.

Ridge infatti, si ritroverà ad armeggiare con la cornice digitale, riuscendo a farla funzionare. Sarà così che lo stilista e tutti i presenti, si ritroveranno a vedere con i loro occhi il filmato del bacio tra Brooke e Bill. Un colpo di scena che avrà amare conseguenze per Spencer e Logan.

Katie e Ridge saranno furiosi, con lo stilista che arriverà a sferrare un pugno a Bill.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un momento di alta tensione in casa Forrester e che vedrà per l'ennesima volta Brooke e Ridge allontanarsi. Il loro matrimonio, a seguito di quanto accaduto sembrerà essere giunto al capolinea e a nulla serviranno le giustificazioni di Brooke.

Ridge non perdona Brooke e scappa a Las Vegas con Shauna

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Ridge sembrerà arrendersi e non lotterà per cercare di salvare il suo matrimonio, certo che Brooke sia sempre attratta da Bill.

Ridge dirà chiaramente alla moglie che quel bacio è imperdonabile e che tra loro questa volta è finita per sempre. Lo stilista ancora una volta, cercherà conforto in Shauna, con la quale deciderà di andare a Las Vegas, deciso a voltare pagina una volta per tutte.

Dando uno sguardo alle anticipazioni made in Usa, i due passeranno una notte folle nella città dei matrimoni e divorzi facili, con Ridge che si ubriacherà sino ad arrivare a compiere un'azione di cui poi non avrà ricordi. Cosa accadrà tra Shauna e Ridge in quel di Las Vegas? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.