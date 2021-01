Nuovi intrighi nei prossimi episodi di Beautiful: le anticipazioni raccontano che Hope e Brooke si metteranno nei guai dopo aver maturato l'idea di chiedere la custodia di Douglas. Thomas, approfittando della situazione, tornerà alla carica più pericoloso che mai.

Thomas ricatta Hope: le anticipazioni di Beautiful

Tra non molto, il desiderio di Hope di avere Douglas tutto per sé le si ritorcerà contro. La giovane Logan farà credere a Thomas di poter tornare a essere una famiglia, risvegliando in lui la sua ossessione. Poco dopo aver firmato i documenti per la custodia del bimbo, Brooke avrà uno strano presentimento.

Il bimbo sparirà nel nulla e, temendo possa essersi intrufolato nel magazzino della Forrester Creations, Hope si affretterà a cercarlo, seguita da Thomas. I due si troveranno su una balaustra, pericolosamente vicini.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Hope farà cadere inavvertitamente Thomas nella vasca sottostante. Dal momento che non riemergerà, si convincerà che sia morto.

Il giovane Forrester però si salverà, anche se sparirà per qualche tempo. Quando si paleserà davanti a Hope, sarà pronto per ricattarla: se non accetterà di tornare con lui, racconterà a Ridge dell'incidente in magazzino.

Hope cade nella trappola di Forrester

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Hope capirà di non avere molta possibilità di scelta. Se Thomas parlasse a Ridge, per lei sarebbe finita e la aspetterebbe la prigione.

Idem per sua madre Brooke, complice nell'aver mantenuto il segreto sull'incidente alla Forrester Creations.

Liam intuirà che qualcosa non va, vedendo Hope costantemente preoccupata e si arrabbierà quando noterà una ritrovata e strana vicinanza con Thomas. Geloso e avvilito, finirà per cercare conforto in Steffy.

Hope cercherà di tenere a bada il pericoloso Forrester, che farà leva sul suo istinto materno per Douglas.

Fingendosi pentito e pronto a cambiare, Thomas non farà altro che intrappolarla nella sua tela.

Thomas manomette un disegno di Douglas: anticipazioni di Beautiful

Ride riprenderà Thomas a lavorare alla Hope for the Future, ignaro di quanto sia stata una decisione deleteria. Hope invece inizierà a credere che il suo ex marito sia davvero cambiato, ingenua come sempre.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful raccontano che l'arte manipolatoria di Thomas si affinerà ulteriormente. Vedendo Douglas disegnare un bel vestito della collezione di Hope, avrà una ''brillante'' idea.

Sul foglio, il bimbo scriverà ''Hope for the future'', frase che Thomas cambierà in ''Hope for our future''. Consegnando poi il disegno a Hope, le farà credere che Douglas abbia espresso il desiderio di tornare a essere una famiglia. La giovane Logan si commuoverà e sembrerà sul punto di cedere.