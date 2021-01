Belen Rodriguez è in dolce attesa del suo secondo figlio. La notizia è stata confermata in questi giorni da diversi settimanali di gossip, da amici vicini alla showgirl argentina ed è arrivato anche l'annuncio ufficiale in televisione. In una recente puntata del talk show Ogni Mattina trasmesso su Tv8, hanno confermato in diretta televisiva la notizia della gravidanza di Belen, togliendo ogni dubbio sul fatto che la showgirl sia incinta. E, in queste ore, ore una nuova possibile prova sarebbe arrivata dai social della Rodriguez, dove è apparsa con un braccialetto tipico di quelli che indossano le donne in stato di gravidanza.

La gravidanza di Belen Rodriguez: la conferma in tv e sui giornali

Nel dettaglio, Belen Rodriguez nonostante i rumors che ormai si rincorrono da un po' di settimane sulla sua gravidanza, fino ad oggi ha preferito mantenere il riserbo.

La showgirl argentina non ha confermato ma non ha neppure smentito le voci sulla sua gravidanza che, a diversi settimanali, sono state confermate da amici vicini alla coppia Belen-Antonino, seppur in forma anonima.

Tuttavia, tra le stories che ha showgirl argentina ha postato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, vi è una che non è passata inosservata.

Il video Instagram di Belen Rodriguez: porterebbe un braccialetto anti-nausea

La showgirl ha realizzato un breve video di pochi secondi dove la si vede allo specchio e c'è un dettaglio che non è passato inosservati.

Belen, infatti, indosserebbe al polso un braccialetto tipico di quelli che portano le donne in gravidanza. Si tratterebbe di un braccialetto anti-nausea che non è passato affatto inosservato ai tantissimi fan che la seguono, i quali hanno subito notato le somiglianze tra quello indossato dalla Rodriguez e i braccialetti che si trovano in vendita.

Stefano De Martino, ex di Belen, non avrebbe preso bene la notizia della gravidanza

Insomma per i fan più attenti, si tratterebbe dell'ennesima prova schiacciante della gravidanza di Belen. In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse della showgirl, in queste ore sono venute fuori delle indiscrezioni legate anche all'ex marito della Rodriguez.

Sembrerebbe, infatti, che Stefano De Martino non abbia preso bene la notizia della seconda gravidanza di Belen. Voci ben informate raccontano che il conduttore di Stasera tutto è possibile non avrebbe gradito la "lieta novella", forse perché si sarebbe reso conto di aver "perso per sempre" la sua ormai ex moglie e madre di suo figlio Santiago.

Del resto Belen non ha mai nascosto che adesso, con il giovane Antonino Spinalbese, ha ritrovato la felicità e la serenità che cercava da tempo.