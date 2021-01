Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 4 all'8 gennaio su Rai 3 si concentrano su due trame principali. Da una parte c'è Marina angosciata per Fabrizio, ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Incidente che ha fatto venire a galla la verità su Roberto e Lara, uniti nel tentativo (riuscito) di mettere le mani sulle quote dei Cantieri Flegrei.

Dall'altra invece c'è Leonardo, in condizioni pessime per via della dipendenza e dei debiti con gli spacciatori. Dopo aver chiesto dei soldi a Serena con la promessa di pagare i suoi aguzzini, è invece andato a comprarsi l'ennesima dose.

Negli episodi di questa settimana, la situazione diventerà allarmante.

Un posto al sole, le anticipazioni della settimana 4-8 gennaio

Fabrizio versa in gravi condizioni in ospedale, tanto da essere sottoposto a una operazione chirurgica d'urgenza. Marina è disperata e non sa come aiutare il compagno. Come se non bastasse, è accecata dalla rabbia dopo aver scoperto che Roberto e Lara l'hanno ingannata. Ora Ferri detiene la maggioranza delle quote e può fare quel che vuole dei cantieri.

Accecata dalla voglia di vendicarsi, Marina deciderà di cambiare completamente vita. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, lascerà Napoli per curare Fabrizio. Sarà un addio definitivo? Intanto, Roberto avrà modo di meditare su quanto fatto ai danni dell'imprenditrice.

Per la prima volta, uno strano senso di colpa lo assalirà.

Leonardo va a vivere da Filippo e Serena

Nelle puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 gennaio, Bianca e il piccolo Jimmy si cimenteranno in una nuova avventura con il gioco del boomerang, ma finiranno per combinare un pasticcio. Diego invece, insoddisfatto dal lavoro al Vulcano, proverà a sperimentarsi in un altro settore professionale ma suo padre Raffaele non sarà molto d'avcordo.

Marina sta per lasciare Napoli con Fabrizio, ma non prima di aver rivissuto nella sua mente i momenti più belli trascorsi con lui. Rosato ora ha bisogno di cure e di riposo: il suo sacrificio lo salverà?

Filippo, in pessime condizioni, si rivolgerà a Serena e Filippo. I due lo accoglieranno in casa, ma commetteranno un'imprudenza. Nelle prossime puntate di Upas infatti, Leonardo e Sartori si troveranno in una situazione di estremo pericolo.

Alex e Vittorio distanti nelle prossime puntate di Un posto al sole

Ci sarà spazio anche per parlare di Alex e Vittorio. Il giovane Del Bue non sembra dare molte attenzioni alla sua fidanzata che, negli episodi di Un posto al sole su Rai 3 dal 4 all'8 gennaio, riceverà una proposta di lavoro allettante. La notizia la farà felice, se non fosse che l'impiego la porterebbe molto lontana da Napoli.