Il pubblico di C'è posta per te è pronto ad assistere alla puntata del people show con ospite in studio l'attore turco Can Yaman. In queste ore, infatti, è stato confermato che la puntata di sabato 23 gennaio sarà quella in cui arriverà in trasmissione il divo della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, uno dei prodotti di punta della programmazione Mediaset. Trattasi della seconda ospitata di Can nello studio del people show Mediaset, dopo gli ottimi risultati d'ascolto della passata stagione. E i fan, hanno subito notato un dettaglio che non è passato inosservato, legato alla pronuncia del nome dell'attore.

I fan 'impazziscono' per il ritorno di Can Yaman a C'è posta per te

Nel dettaglio, in queste ore sulla pagina Instagram di C'è posta per te è stato caricato un breve video-anteprima in merito a quello che succederà nel corso della puntata di questa sera del people show di Canale 5.

Nel momento in cui Can Yaman arriverà in studio, il pubblico sarà a dir poco in visibilio per il suo ingresso e partirà una vera e propria ovazione da studio a suono di "sei bellissimo".

Immediata anche la reazione dei tantissimi fan che hanno commentato positivamente la notizia della presenza di Can Yaman a C'è posta per te nella puntata di questa settimana. In tanti si dicono entusiasti per la scelta di De Filippi di riportare in studio l'attore turco, star della serie tv DayDreamer.

I fan ringraziano Maria per la pronuncia corretta del nome di Can

Ma, soprattutto, qualcuno ha fatto i complimenti a De Filippi per un dettaglio che non è passato inosservato. La conduttrice, infatti, è una delle poche che pronuncia alla perfezione il nome dell'attore: si scrive Can ma in realtà si pronuncia "Cian".

Il nome dell'attore, in queste ultime settimane, è stato storpiato da diversi conduttori Rai-Mediaset che si sono occupati di lui per la vicenda dell'assembramento a Roma con le fan che avevano "assalito" l'albergo in cui si trovava Can per vederlo dal vivo e scattare una foto con lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'ospitata di Can a C'è posta per te: nuovo record di ascolti in arrivo?

De Filippi, però, con la sua pronuncia ha "reso giustizia" al nome di Can Yaman e i fan l'hanno subito ringraziata sui social. "Grande Maria che pronuncia correttamente il suo nome" ha scritto un utente su Instagram e ancora c'è chi ringrazia la presentatrice, di vero cuore, per averlo ospitato di nuovo a C'è posta per te.

Insomma c'è da scommettere che la presenza di Can nello studio del people show di Naria De Filippi non passerà inosservata e la puntata di C'è posta per te di questo sabato 23 gennaio, potrebbe portarsi a casa un nuovo record di ascolti e battere a mani basse la concorrenza Rai.