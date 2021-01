Ennesima variazione di programmazione per l’acclamata serie tv di origini turche DayDreamer - le ali del sogno, che ha fatto il suo primo debutto sul piccolo schermo italiano dallo scorso giugno. La prossima puntata invece di andare in onda il 28 gennaio verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 26 dalle ore 21:20, salvo ulteriori cambiamenti.

Dalle anticipazioni si evince che finalmente si assisterà alla tanto attesa riconciliazione tra Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman). L’aspirante scrittrice e il fotografo, dopo aver avuto diversi battibecchi, torneranno insieme e a sugellare il loro ritorno di fiamma sarà un bacio.

Il riavvicinamento tra i due protagonisti ovviamente scatenerà la gelosia di Yigit (Utku Ateş) e Polen (Gökçe Aytaç), che perderanno le staffe quando sapranno che coloro che amano follemente si trovano in montagna insieme.

DayDreamer, trama del 26/01: Sanem si perde in montagna

Gli spoiler dell’episodio che i telespettatori seguiranno su Canale 5 il 26 gennaio 2021, sempre in prima serata, dicono che Can sarà stanco di non riuscire a parlare pacificamente con Sanem. Il fotografo grazie a un confronto con CeyCey sembrerà capire i suoi errori. Per potersi confrontare con la sua ex senza discutere di nuovo Can escogiterà un piano, visto che si recherà con la stessa in un posto tranquillo. L’aspirante scrittrice quando raggiungerà Can nel suo rifugio segreto purtroppo si mostrerà ancora delusa: la copywriter dirà al primogenito di Aziz di non accettare la sua decisione di voler partire.

A questo punto il fratello di Emre sottolineerà a Sanem di voler avere un rapporto amichevole con lei: quest’ultima subito dopo si perderà tra la neve. Il fratello di Emre ovviamente si metterà subito alla ricerca della fanciulla, che non appena lo vedrà lo abbraccerà.

Yigit non parte più con la sorella di Leyla, il fotografo e la secondogenita degli Aydin si baciano

Can e Sanem si rifugeranno in una capanna abbandonata, e proprio quando sembrerà andare tutto bene arriveranno le telefonate di Yigit e Polen. Quest’ultima intanto capirà di non avere più alcuna possibilità di riconquistare il suo ex. In seguito Can si adeguerà alla volontà della propria amata, non appena rinuncerà a trasferirsi nei Balcani con la sua ex fidanzata.

Sanem verrà a sapere che il fotografo ha scelto di restare a Istanbul nel momento sbagliato, ovvero quando lei sarà in procinto di partire con Yigit per motivi di lavoro.

La sorella di Leyla assalita da forti dubbi rinuncerà a lavorare presso la casa editrice del fratello di Polen per correre subito da Can. Quest’ultimo, mentre si troverà nel suo capanno a tagliare la legna, riceverà la visita improvvisa di Sanem, che per raggiungerlo si vedrà costretta a dire l’ennesima menzogna alla madre: i due senza dubbio felici di rivedersi si scambieranno un tenero bacio, trascorrendo la notte insieme.