Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le trame delle puntate turche svelano ai telespettatori che Can e Sanem avranno finalmente modo di chiarirsi. Il modo in cui i due giovani si riavvicineranno sarà alquanto bizzarro: la minore delle Aydin correrà dal suo ex fidanzato convinta che questi sia in procinto di lasciare di nuovo Istanbul. In realtà le intenzioni del maggiore dei fratelli Divit saranno tutt'altre: il fotografo "rapirà" la giovane scrittrice e la porterà in mare aperto sulla sua imbarcazione.

Can 'rapisce' Sanem sulla sua barca

Le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia si concentrano sui protagonisti della soap.

Dopo aver fatto ritorno a Istanbul, Can dovrà fronteggiare il suo nemico Yigit, il quale si farà sempre più insistente nei confronti di Sanem. Il fratello di Polen chiederà addirittura alla scrittrice di diventare sua moglie e la inviterà a riflettere sulla sua proposta prima che lei possa rifiutare. L'editore presserà molto la giovane la quale alla fine risponderà con un sonoro "no". Yigit, stizzito dalla risposta e convinto che dipenda dal ritorno di Can, informerà Sanem di aver sentito il fotografo parlare con il padre.

Yigit riferirà che Can sta per partire di nuovo lasciando per sempre la città. In realtà, Can non avrà alcuna intenzione di lasciare Istanbul essendo deciso piuttosto a riconquistare la fiducia di Sanem. Quest'ultima, però, ricevendo la notizia deciderà di correre al porto dove è attraccata la barca del suo ex fidanzato per impedirgli di lasciarla di nuovo così come era avvenuto già un anno prima.

Giunta sull'imbarcazione, Sanem sarà colta alla sprovvista poiché Can metterà in moto e contro la sua volontà la porterà in mare aperto.

Il chiarimento tra i due protagonisti di DayDreamer

Lontano da tutto e tutti i due giovani avranno finalmente modo di chiarirsi e parlare. Infatti, dopo i primi momenti in cui Can e Sanem saranno vicendevolmente ostili, Divit specificherà di non aver alcuna colpa della distruzione del suo manoscritto avvenuta un anno prima.

Sorprendendo il suo ex fidanzato, Sanem dichiarerà finalmente di aver compreso durante l'incendio del capanno, quando Can ha rischiato tutto per salvare un suo foulard, che lui è innocente.

Can, infine, annuncerà a Sanem che non ha alcuna intenzione di lasciare la città: il fotografo non solo ha deciso di restare ma anche di vendere la sua imbarcazione per poter pagare i debiti della Frikri Harika.

Insomma, la "gita in barca" si concluderà con un riavvicinamento tra i due ragazzi che mai hanno smesso di provare sentimenti l'uno nei confronti dell'altro. I piani di Yigit naufragheranno in questo caso, ma l'editore non si arrenderà e continuerà a tramare contro Can.