La soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, a partire da lunedì 25 gennaio, è tornata in onda nella fascia pomeridiana, che va dalle 16:45 alle 17:10 circa. La serie andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, all'orario sopracitato e, inoltre, ci sarà anche un appuntamento serale il martedì subito dopo Striscia la notizia.

Ad ogni modo la programmazione potrebbe subire delle ulteriori variazioni, ma per il momento è questa quella valida per la settimana in corso. Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 27 gennaio rivelano che Can e Sanem, finalmente, si ritroveranno, ma quando Divit apprenderà che la ragazza non ha intenzione di smettere di lavorare per Yigit perderà le staffe.

Spoiler 27 gennaio: Can e Sanem passano la notte insieme

Mercoledì 27 gennaio 2021 andrà in onda la prima parte dell'episodio numero 109 della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno. In tale puntata vedremo che Can e Sanem vivranno un momento di riavvicinamento. Il fotografo ha deciso di portare la fanciulla in una baita in montagna per trascorrere del tempo accanto a lei e convincerla a fare la pace. Dopo qualche momento di sgomento, durante il quale la ragazza proverà a scappare, i due si riavvicineranno. L'intesa tra i protagonisti tornerà ad essere così forte, al punto da spingerli a trascorrere una notte di passione in reciproca compagnia.

La coppia litiga a causa della decisione di Sanem

La serenità appena raggiunta da questa coppia, però, non avrà vita molto lunga.

Ad un certo punto, infatti, Can scoprirà che la ragazza ha ancora intenzione di continuare a collaborare con Yigit. La donna paleserà la sua intenzione di pubblicare il suo libro con la casa editrice in questione. Dopo gli splendidi momenti trascorsi insieme, Divit credeva di essere riuscito a far cambiare idea a Sanem, ma non è così. Per tale ragione, questa presa di coscienza spingerà il protagonista a dare luogo ad una forte scenata di gelosia.

Tra i due si era venuto a creare un fragile equilibrio che, purtroppo, rischierà di essere compromesso irrimediabilmente a causa di questa scelta fatta dalla ragazza.

Le variazioni di palinsesto di DayDreamer

L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, dunque, ha preso il posto con quello de Il Segreto. La soap opera spagnola, infatti, è stata spostata al solo appuntamento domenicale per lasciare maggiore spazio alle avventure di Can e Sanem e di tutti i protagonisti della serie turca.

Questa mossa, probabilmente, è stata effettuata in quanto l'appuntamento serale del giovedì di Daydreamer non stava sortendo gli effetti sperati, pertanto, si sarebbe deciso di effettuare una modifica al palinsesto.