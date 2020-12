Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nelle puntate andate in onda in Turchia che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci sarà un salto temporale in cui si formeranno nuove coppie e ci saranno alcune new entry che si aggiungeranno alle vicende di Can e Sanem. In particolare, Ygit cercherà di conquistare Sanem, ma il ritorno di Can cambierà tutte le carte in tavola. Inoltre, Sanem troverà nella sua psicologa Deniz, un'ottima amica che la aiuterà anche nella relazione con Can.

Ygit cercherà di conquistare Sanem

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Ygit cercherà di avvicinarsi sempre di più a Sanem anche se ufficialmente non saranno mai una coppia.

Il fratello di Polen sfrutterà l'assenza di Can per conquistare il cuore della Aydin. Quest'ultima si affezionerà al ragazzo e in parte si sentirà responsabile per il fatto che Ygit abbia difficoltà a camminare. Ovviamente, l'editore camminerà benissimo e tutto ciò sarà solo parte di un piano architettato da Ygit in collaborazione con Huma per allontanare definitivamente Can da Sanem. Successivamente, però, le cose cambieranno in quanto Can tornerà ad Istanbul e a trionfare sarà il vero amore.

Tra le new entry ci saranno Mihriban e Bulut

Intanto, tra i nuovi personaggi ci sarà la signora Mihriban, la padrona della casa in cui Sanem è andata a vivere dopo essere uscita dalla clinica psichiatrica. La donna riconoscerà nella scrittrice una lei da giovane e per questo la aiuterà a riprendersi la sua vita e il suo amore Can.

Nel frattempo però anche per Mihriban arriverà l'amore: si scoprirà che la donna e Aziz sono stati fidanzati e la loro relazione terminò poco prima che il Divit sposasse Huma. Poi, tra i due scoccherà nuovamente la scintilla.

Un'altra new entry sarà Bulut, un vecchio amico di Sanem che cercherà di aiutare la ragazza a riconciliarsi con il fotografo.

Anche quest'ultimo troverà l'amore: stiamo parlando di Deren. I due ben presto si ritroveranno ad andare molto d'accordo.

La nuova amica di Sanem sarà la sua psicologa Deniz

Inoltre Sanem, dopo la partenza di Ayhan, avrà una nuova amica: Deniz, la sua psicologa. Quest'ultima diventerà un personaggio molto importante della soap opera, innanzitutto per la storia d'amore tra Can e Sanem e poi anche perché avrà una relazione tutta sua.

In particolare, la donna si innamorerà di Muzzo che rientrerà dalla Nuova Guinea dopo il divorzio da Guliz. Il ragazzo, in un primo momento non si renderà conto dell'interesse della psicologa, poi però i due formeranno una bella coppia.

Non ci resta che aspettare la messa in onda in Italia delle prossime puntate di Daydremer per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse recuperare gli appuntamenti precedenti potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.