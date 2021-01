Le coppie, vere o "presunte", saranno le protagoniste assolute delle prossime puntate di DayDreamer. Se da una parte Sanem e Can proveranno a far mettere insieme Yigit e Deren, dall'altra Emre chiederà a Leyla di sposarlo. Non accennerà a migliorare, invece, la storia tra Ayhan e CeyCey.

Yigit capisce l'intento di Sanem

Dopo che Yigit ha mentito Sanem dicendole che prova qualcosa per Deren (ma in realtà è segretamente innamorato della giovane Aydin), la ragazza escogiterà un modo per far sì che i due si mettano insieme. Con la complicità, abbastanza forzata, di Can indirà una finta riunione tra alcuni componenti della casa editrice e della Fikri Harika.

Ovviamente sarà una riunione molto "intima" visto che parteciperanno solamente Can, Sanem, Deren e Yigit.

Quest'ultimo rimarrà molto sorpreso del meeting organizzato in fretta e furia per preparare una presentazione per la casa editrice, ma fin da subito capirà che in realtà è solamente un piano escogitato da Sanem per farlo avvicinare a Deren. Non solo, Yigit capirà che la giovane Aydin ha parlato a Can della lettera d'amore che ha trovato nel suo ufficio.

Sanem proverà a lasciare Deren e Yigit da soli, ma quest'ultimo, capendo perfettamente l'intento della giovane Aydin, fingerà di dover fare una telefonata, rinviando l'appuntamento al giorno successivo.

Emre chiede a Leyla di sposarlo

Mentre Sanem sarà intenta a formerà una nuova coppia, un'altra sarà impegnata a fare un passo molto importante.

Dopo essersi lasciata con Osman, Leyla si riavvicinerà a Emre. Quest'ultimo ha sofferto tanto tempo per lei, visto che credeva di averla persa per sempre, per tale motivo deciderà di affrettare i tempi, nonostante lei rimanga sempre un po' restia in merito all'ufficializzazione della loro unione, visto che teme che le rispettive famiglie non vogliano accettare il loro amore.

A ogni modo lui non baderà alla sua negatività, per questo motivo proporrà a Leyla di sposarlo. In un primo momento sarà ancora intimorita dall'idea, ma chissà: improvvisamente potrebbe accadere l'impensabile.

Ayhan e CeyCey ancora ai ferri corti

Invece non se la passeranno bene CeyCey e Ayhan. Quest'ultima aveva "liquidato" il ragazzo, dicendogli che da quando Leyla e Osman si sono lasciati, annullando il matrimonio, lei non crede più nell'amore.

CeyCey, però, non si darà per vinto e proverà a riconquistare la ragazza, attendendola a fine giornata fuori dalla macelleria.

Le dirà che non ha mai incontrato una donna bella come lei e le proporrà una cena romantica insieme. Lei non accetterà, ma lui non baderà alla sua risposta: la prenderà sottobraccio e andranno via insieme. Nella sua mente, però, CeyCey avrà un piano, forse quello di farsi desiderare, così improvvisamente disdirà l'appuntamento a causa di un impegno importante, piantando in asso Ayhan. Risultato? La ragazza s'innervosirà sempre di più con lui, mandando in alto mare il piano di CeyCey.